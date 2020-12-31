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Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ - Erol DEĞİRMENCİ / DHA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 09:32 | Son Güncelleme:

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 30 azaldı

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İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 30 azaldı
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İstanbul'da yılbaşı nedeniyle 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sabah saatlerinde normalde yüzde 60'lara kadar çıkan trafik yoğunluğunun bu sabah yüzde 30'lara kadar düştüğü görüldü.

Türkiye genelinde bugün saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, İstanbul'da sabah saatlerindeki trafik yoğunluğu yüzde 30 azaldı. D-100 Karayolu Cevizlibağ ve Avcılar mevkiinde trafik yoğunluğunun oldukça akıcı olduğu görüldü. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre, sabah saatlerinde normalde yüzde 60'lara kadar çıkan trafik yoğunluğunun bu sabah yüzde 30'lara kadar düştüğü görüldü.

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