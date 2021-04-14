İstanbul'da kısıtlama öncesi aşırı yoğunluk! Ne adım atacak yer kaldı ne de kapılar kapandı
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni dönem... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı kısmi kapanma bu akşam yürürlüğe girdi. Ancak sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 19.00'da İstanbul Şişli'de çekilen görüntüler, insanların yasak saatinde evlerine ulaşamadığını gösterdi. Kısıtlamaya dakikalar kala toplu ulaşımda aşırı yoğunluk yaşandı. Aksaray’da tramvayın kapısı kapanmadı, Cevizlibağ’da metrobüs durağında adım atacak yer kalmadı.
Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala İstanbul’da birçok noktada toplu ulaşım yoğunluğu yaşandı. Fatih Aksaray'da saat 17.00’den itibaren tramvay, metrobüs ve otobüs duraklarında aşırı yoğunluk oluştu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlarda birçok kişinin de maskesiz olduğu görüldü. Aksaray’da tramvay doldu, kapısı bile zorlukla kapandı.
Cevizlibağ metrobüs durağı da yoğunluk yaşanan diğer noktaydı. Metrobüs kullanarak evlerine gitmek isteyenler hem duraklarda hem de üst geçitlerde kalabalık oluşturdu. Aynı zamanda metrobüs kullanan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. İBB’nin trafik yoğunluk haritasına göre ise saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 60’a çıktı.
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