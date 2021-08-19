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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.08.2021 - 16:06 | Son Güncelleme:

İstanbul'da kısa süreli sağanak etkili oldu!

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İstanbul'da kısa süreli sağanak etkili oldu!

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde kısa süreli sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu raporunda "Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, İstanbul, Edirne, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor" denilmişti.

İstanbulda kısa süreli sağanak etkili oldu

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un Avrupa yakasında birçok noktada kısa süreli sağanak yağış etkili oldu.

Meteorolojiden sel uyarısı Çok kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den sel uyarısı! Çok kuvvetli sağanak bekleniyor

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