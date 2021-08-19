İstanbul'da kısa süreli sağanak etkili oldu!

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu raporunda "Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, İstanbul, Edirne, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor" denilmişti.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un Avrupa yakasında birçok noktada kısa süreli sağanak yağış etkili oldu.

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