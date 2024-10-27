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Prof. Dr. Orhan Şen, kar bekleyenlere seslendi... İstanbul'da kış nasıl geçecek? İşte en net tahmin

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#İstanbul#Kar#Hava Durumu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 15:54

Yurt genelinde güneşli ve yağışsız hava hakim. Bazı yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşanıyor. Peki kış mevsimini nasıl geçireceğiz, İstanbul'da kar yağışı görülecek mi? Bu soruların cevabını CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı.

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CNN TÜRK Meteoroloji Prof. Dr. Orhan Şen, CNN TÜRK Muhabiri Ümit Uzun'a yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerin hava durumuna ilişkin tahminini paylaştı.

Prof. Dr. Şen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Güneşin ısıtma etkisi iyice zayıfladı. Güneş gittiği anda üşümeye başlıyorsunuz; çünkü radyasyon kaybı oluyor. Özellikle akşam 5'ten sonra kesinlikle montsuz dışarı çıkılmıyor İstanbul'da. Yani sonbahar kendisini gösteriyor. Baktığımız zaman sonbaharın bitmesine var ama yine de sıcaklıklar yüksek. Önümüzdeki 4-5 gün de bu şekilde gidecek.

Prof. Dr. Orhan Şen, kar bekleyenlere seslendi... İstanbulda kış nasıl geçecek İşte en net tahmin

"1 GÜN BİLE HAVADA GÖRSEK NE MUTLU BİZE"

Sıkı bir kış beklemeyelim. Sizin çocukluğunuzdaki kışlar bile İstanbul'a uzak ihtimal. İstanbul'da 1 gün havada kar görürsek ne mutlu bize. Neden sonbahar yağışlı bir mevsimken yağışsız geçiyor. Ekim çiftçiler için önemlidir. Toprak gerekli nemi alamadı. Önümüzdeki 1 hafta da pek ihtimal veremiyoruz. 5-6 gün yurtta yağış yok. Yağan yağmur yetersiz oluyor. 

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Akşamları dışarı çıkarken yanınızda mont almalısınız. Gündüz hava açıksa gece de hava açık olur genelde. Bu gece soğumasından dolayı sis meydana geliyor. Karayolu ulaşımına vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor.

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#İstanbul#Kar#Hava Durumu

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