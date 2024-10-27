Prof. Dr. Orhan Şen, kar bekleyenlere seslendi... İstanbul'da kış nasıl geçecek? İşte en net tahmin

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CNN TÜRK Meteoroloji Prof. Dr. Orhan Şen, CNN TÜRK Muhabiri Ümit Uzun'a yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerin hava durumuna ilişkin tahminini paylaştı.

Prof. Dr. Şen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Güneşin ısıtma etkisi iyice zayıfladı. Güneş gittiği anda üşümeye başlıyorsunuz; çünkü radyasyon kaybı oluyor. Özellikle akşam 5'ten sonra kesinlikle montsuz dışarı çıkılmıyor İstanbul'da. Yani sonbahar kendisini gösteriyor. Baktığımız zaman sonbaharın bitmesine var ama yine de sıcaklıklar yüksek. Önümüzdeki 4-5 gün de bu şekilde gidecek.

"1 GÜN BİLE HAVADA GÖRSEK NE MUTLU BİZE"

Sıkı bir kış beklemeyelim. Sizin çocukluğunuzdaki kışlar bile İstanbul'a uzak ihtimal. İstanbul'da 1 gün havada kar görürsek ne mutlu bize. Neden sonbahar yağışlı bir mevsimken yağışsız geçiyor. Ekim çiftçiler için önemlidir. Toprak gerekli nemi alamadı. Önümüzdeki 1 hafta da pek ihtimal veremiyoruz. 5-6 gün yurtta yağış yok. Yağan yağmur yetersiz oluyor.

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Akşamları dışarı çıkarken yanınızda mont almalısınız. Gündüz hava açıksa gece de hava açık olur genelde. Bu gece soğumasından dolayı sis meydana geliyor. Karayolu ulaşımına vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor.