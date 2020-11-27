İstanbul'da kış hazırlıkları... 1351 araç ve 7031 personel görev yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kış şartları ile mücadele kapsamında “2020-2021 Kışa Hazırlık Toplantısı” yaptı. Toplantıya, İSKİ, İETT Genel Müdürlüğü, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, İBB Zabıta Daire Başkanlığı olmak üzere ilgili İBB iştirakleri ve kentin diğer özel sektör temsilcileri katıldı.

YAPILAN HAZIRLIKLAR PAYLAŞILDI



İki gün süren toplantıda, İstanbul'un sorunsuz bir kış geçirmesi için yapılan hazırlıklar ve pandemi özelinde alınan önlemler paylaşıldı. Toplantılarda birinci gün İBB Müdürlükleri ve iştirakleri, ikinci gün ise 39 ilçe belediyesi bir araya gelerek bu seneki kış ile mücadele toplantısı gerçekleştirdi.

KAR İLE MÜCADELE KAPASİTESİ BELİRLENDİ



Kış şartlarıyla çalışma kapsamında bu yıl bin 351 araç - iş makinesi ve 7 bin 31 personel görev yapacak. Anaarter ve çevre yollarında çekici ve kurtarıcı araçlar hazır bekletilecek, olası trafik kazaları ve yolda kalmalara ekipler tarafından hızlı müdahale edilecek. Muhtarların kontrolüne verilecek kürüme aparatlı traktörler ile köy yolların açık tutulması sağlanacak. Bu seneki mücadele kapasitesi şu şekilde belirlendi:

Sorumlu Yol Ağı : 4.023 km



Personel Sayısı : 7.031



Araç ve iş Makinesi Sayısı: 1.351



Tuz Stoku : 301.308 ton



Kutu Tuz (kritik noktalara): 300 adet



Solüsyon Durumu: 64 tank (1.290 ton kapasite, saatte 25 ton üretim)



Traktör Sayısı (köy yolları için): 147



Vinç - Kurtarıcı Sayısı : 13



Metrobüs Güzergâhı : 187 km (33 iş makinesi)



Karayollarına Verilen Araç: 38 PTO kamyon



Buzlanma Erken Uyarı Sistemi: 60 istasyon

PANDEMİ DİKKATE ALINDI



Toplantıda, pandemide sahada görev yapan filyasyon ekiplerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımlarında yaşanabilecek aksamalarda yardımcı olunması kararlaştırıldı, sokak hayvanlarının beslenmesine destek noktasında ise ilçe belediyelerinden hassasiyet gösterilmesi istendi. Sokak hayvanlarının beslenmelerine ve tedavilerine yönelik İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar yapılacak. Yoğun kar yağışlarında, mobil büfeler ile kritik noktalarda ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere İBB, sıcak içecek, çorba ve su servisi sunmaya devam edecek. Toplu taşımanın öneminin artırılması ve yönlendirilmesi, kış lastiği uygulaması ve hava durumu uyarıları konularında basın aracılığı ile vatandaşlara bilgilendirmeler yapılacak.

OPERASYONLAR AKOM'DAN YÜRÜTÜLECEK



Beklenen olumsuz hava koşulları öncesinde ilgili İBB birimleri ve kurum temsilcileri AKOM'da bir araya gelecek ve koordinasyonun buradan sağlanacak. İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS'tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanacak. Sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar Zabıta ekipleri tarafından toplanıp sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra evsizler için hazırlanan İBB tesislerinde misafir edilecek.