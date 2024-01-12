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İstanbul’da ‘kırmızı bülten’ dalgası

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#İsviçre#İran#Güney Kore
İstanbul’da ‘kırmızı bülten’ dalgası
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 07:00

İsviçre, İran, Güney Kore, Suriye, Çin ve Özbekistan aradıkları bazı suçlularla ilgili Interpol’e kırmızı bülten başvurusunda bulundu.

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Interpol yapılan başvuruları kabul ettikten sonra bu kişilerin Türkiye’de olduklarına yönelik bazı bilgiler edindi. Interpol bu bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bildirdi. Yapılan bildirimin ardından İstanbul Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü de araştırma başlattı.

İstanbul’da ‘kırmızı bülten’ dalgası

Yapılan araştırmada, İsviçre’nin dolandırıcılıktan aradığı Taiguo Liu, İran’ın dolandırıcılıktan aradığı Paria Ghasemi, Reza Fakhr Attar, Edris Moradi ve karapara aklamadan aradığı Omid Alaghi, Güney Kore’nin kumardan aradığı Tae, Yong Sung, Suriye’nin göçmen kaçakçılığından aradığı Ali Abouyeg, Çin’in göçmen kaçakçılığından aradığı Xin An, Özbekistan’ın insan kaçakçılığından aradığı Dilnoza Umarova ve insan ticaretinden aradığı Mavluda Ulmasova’nın İstanbul’da gizlendikleri belirlendi. Bu kişilerin kaldıkları adreslerin belirlenmesiyle ‘Kafes 30’ adı verilen operasyon başlatıldı. Operasyonda 10 isim de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen 10 kişinin iade işlemlerinin de başlatıldığı belirtildi.

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#İsviçre#İran#Güney Kore

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