İstanbul’da ‘kırmızı bülten’ dalgası

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Interpol yapılan başvuruları kabul ettikten sonra bu kişilerin Türkiye’de olduklarına yönelik bazı bilgiler edindi. Interpol bu bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bildirdi. Yapılan bildirimin ardından İstanbul Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü de araştırma başlattı.

Yapılan araştırmada, İsviçre’nin dolandırıcılıktan aradığı Taiguo Liu, İran’ın dolandırıcılıktan aradığı Paria Ghasemi, Reza Fakhr Attar, Edris Moradi ve karapara aklamadan aradığı Omid Alaghi, Güney Kore’nin kumardan aradığı Tae, Yong Sung, Suriye’nin göçmen kaçakçılığından aradığı Ali Abouyeg, Çin’in göçmen kaçakçılığından aradığı Xin An, Özbekistan’ın insan kaçakçılığından aradığı Dilnoza Umarova ve insan ticaretinden aradığı Mavluda Ulmasova’nın İstanbul’da gizlendikleri belirlendi. Bu kişilerin kaldıkları adreslerin belirlenmesiyle ‘Kafes 30’ adı verilen operasyon başlatıldı. Operasyonda 10 isim de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen 10 kişinin iade işlemlerinin de başlatıldığı belirtildi.