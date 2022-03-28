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Son dakika: Dikkat! Hava durumu uyarısı geldi... İstanbul’u da etkileyecek

#İstanbul#Hava#İklim

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Öğle saatlerinde de Maltepe'de sis yoğunluğu ve kirli hava etkisini sürdürdü. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den ise önümüzdeki günler için ‘çöl tozu’ uyarısı geldi. İstanbul dahil Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz bölgesinde etkili olacak hava durumu ile ilgili olarak özellikle astım hastalarının dikkat etmesine dikkat çekildi.

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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan sis öğle saatlerinde de etkisini sürdürdü. Anadolu Yakası’nın birçok ilçesini etkisi altına alan sis yoğunluğuyla birlikte Adalar ve deniz adeta kayboldu. Maltepe Sahilinde ise havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar sis altında yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar ise yaptıkları yürüyüş esnasında kirli hava nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını belirtti.

'PENCERELERİ KAPATIN'

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası etkisini kaybederken Türkiye'de çöl tozlarının etkili olacağını belirten Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise, Perşembe günü çöl tozlarının ülkeye giriş yapacağını söyledi. Öktem ayrıca, 'Astım hastaları maske takmalı. Güneye bakan pencereleri Perşembe ve Cuma kapalı tutmakta fayda var.' ifadelerini kullandı.

Son dakika: Dikkat Hava durumu uyarısı geldi... İstanbul’u da etkileyecek

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'BAHARLA BİRLİKTE İKİ TANE TEHLİKE GELİYOR'

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen ise önümüzdeki günlerde bizi bekleyen hava durumu ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

Havalar artık ısınmaya başladı. İstanbul’da bugün 14-15 derece, bütün Türkiye’de ısınma var. Önümüzdeki 7-8 gün ciddi yağış gözükmüyor. Artık bahar geldi, sıcaklıklar artmaya başladı.

Baharla birlikte iki tane tehlike geliyor aslında. Bir tanesi Afrika’dan taşınan toz olacak.

Bu toz genel olarak Marmara Bölgesi’nde, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu’da etkili oluyor bu aylarda. Çok zararlı değil içinde demir bileşenleri var. Hafta sonuna doğru perşembe günü toz taşınımı Marmara Bölgesi’ne gelebilir.

Baharla birlikte polen de gündemimize oturacak. Polen bitkinin tohumlanmasıdır. Bunu rüzgar ve arılar yapar. Dünyada arı nüfusu çok önemlidir.

“BU PİS HAVADAN DOLAYI 1 SAATTİR TIKANA TIKANA YÜRÜYORUM”

Sahilde yürüyüş yapan Sinem Yamakalioğlu, “Bu sis, genel İstanbul'un hava kirliliği de olabilir. Mevsimsel geçişlerin etkisi de olabilir. Dünya şartlarını görüyorsunuz; hava kirliliğini, bu etraftaki çöpleri, küresel ısınma hepsi ile birlikte kötü bir dünya çocuklarımızı bekliyor.

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Ama bu hava kirliliği mi, başka bir sebep mi bilmiyorum. Ama mutlu muyuz bu durumdan asla mutlu değiliz.

Son dakika: Dikkat Hava durumu uyarısı geldi... İstanbul’u da etkileyecek

Çünkü çok kötü bir hava ve bu havayı biz sürekli teneffüs ediyoruz. Mesela 1 saattir yürüyorum, tıkanıyorum. Bu pis havadan dolayı tıkana tıkana yürüyorum. Ne kadar temiz bir yürüyüş yapıyorum onu da bilmiyorum. Ciğerlerim şu an pis havayla doluyor. İstanbul şartlarında bu hava kirliliklerini bu sisleri biz daha çok göreceğiz.” dedi.

İstanbul’da kirli hava ve sis havadan görüntülendiİstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sis etkisini sürdürmeye devam ediyor. Öğle saatlerinde de Maltepe'de sis yoğunluğu ve kirli hava etkili oldu. Bazı vatandaşlar ise sahilde yaptıkları yürüyüş esnasında kirli hava nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını belirtti. Sis nedeniyle kaybolan Adalar ise havadan görüntülendi.
daha fazla video içinİstanbul’da kirli hava ve sis havadan görüntülendi

“YÜRÜYÜŞE ÇIKTIĞIMIZDAN BERİ YEŞİLLİĞİN KOKUSUNU ALDIĞIMIZ BİR HAVA OLMADI”

Vatandaşlardan Semra Karataş ise “Biz Küçükyalı çevresinden uzun bir yürüyüşe çıktık. Yola çıktığımızdan beri bu sis var. Adaları bile göremiyoruz. Parlak canlı bir hava yok. Genelde de bu vaziyette hava kirliliğinden ziyade gelirken atık kanallarının olduğu yerlerde de çok kötü koku yayılıyor. Yürüyüşe çıktığımızdan beri maalesef mis gibi iç açıcı, yeşilliğin kokusunu aldığımız bir hava olmadı” ifadelerini kullandı.

Son dakika: Dikkat Hava durumu uyarısı geldi... İstanbul’u da etkileyecek

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Öte yandan oluşan sis yoğunluğu ve kirli hava sonrası adalar ve denizlerin kaybolduğu anlar havadan dron ile görüntülendi.

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#İstanbul#Hava#İklim

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