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İstanbul'da kiracı-ev sahibi kavgasında silahlar konuştu

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#Küçükçekmece#Kiracı Ev Sahibi#Silahlı Kavga
İstanbulda kiracı-ev sahibi kavgasında silahlar konuştu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 01:29

Küçükçekmece'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan zam tartışmasında ev sahibinin oğlu silahla ateş ederek kiracıyı yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Gültepe Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında ev sahibi ile kiracı arasında kira zammı nedeniyle tartışma yaşandı. İddiaya göre kimliği öğrenilemeyen ev sahibi, kiracısı İbrahim Özkan'ın kirasını arttırmak isteyince ikili arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibinin oğlu da olaya dahil oldu. Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ev sahibinin oğlu yanında getirdiği silahla İbrahim Özkan'a ateş etti. Silah seslerini duyan komşular, omuz bölgesinden yaralanan Özkan'ı çevredeki bir dükkana götürüp, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada silahla ateş eden saldırgan ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İstanbulda kiracı-ev sahibi kavgasında silahlar konuştu

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İbrahim Özkan, ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardında kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, olay anı bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafında anbean kaydedildi. Görüntüler de ev sahibinin oğlunun yanında getirdiği silahla İbrahim Özkan'a ateş ettikten sonra koşarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

İstanbulda kiracı-ev sahibi kavgasında silahlar konuştu

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#Küçükçekmece#Kiracı Ev Sahibi#Silahlı Kavga

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