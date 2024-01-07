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İstanbul'da kıraathaneye silahlı saldırı... Kurşun yağdırdılar

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#Sultangazi#İstanbul#Polis
İstanbulda kıraathaneye silahlı saldırı... Kurşun yağdırdılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 11:36

İstanbul Sultangazi'de, iddiaya göre bazı müşterileri uyaran kıraathane sahibiyle bu kişiler arasında tartışma çıktı. Kıraathane sahibi tartıştığı 4 kişiyi dışarı çıkarırken, yarım saat sonra kıraathane silahlı saldırıya uğradı.

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Olay, Esentepe Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kıraathanede bulunan müşterilerden 4 kişi kendi aralarında kumar oynamaya başladı. Kıraathane sahibi bu kişileri uyarınca iki taraf arasında tartışma başladı. Tartışmaya karışanlardan biri olduğu iddia edilen maskeli ve kapuşonlu bir kişi, yaklaşık yarım saat sonra kıraathane önüne gelerek silahla ateş etmeye başladı.

İstanbulda kıraathaneye silahlı saldırı... Kurşun yağdırdılar

Şüpheli ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. İncelemelerde çevrede 12 boş kovan bulurken, 4 kurşunun dükkana, 1 kurşunun ise, park halindeki bir araca isabet ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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#Sultangazi#İstanbul#Polis

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