İstanbul'da kıraathaneye kumar baskını: 6 kişiye 38 bin 730 lira ceza



İstanbul Polisi, gece saatlerinde Kartal Yukarı Mahalle İstasyon Caddesi'nde bulunan kıraathanenin koronavirüs kısıtlamaları kapsamında kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu ve kumar oynandığı yönünden ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, kıraathaneye baskın düzenledi. Baskında içeride 5 kişinin kumar oynadığını, sokağa çıkma kısıtlaması ile koronavirüs kurallarını ihlal ettikleri belirlendi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Masanın üzerinde bulunan ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen bin 160 lira ele geçirildi.

İş yeri sorumlusu ile birlikte toplam 6 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince 18 bin 900 lira para cezası kesildi.

5 kişiye de kumar oynamaktan 6 bin 680 lira, iş yeri sorumlusu H.İ.A.'ya da "4733 ve 4207 Sayılı Kanuna Muhalefet" kapsamında 13 bin 150 lira para cezası uygulandı.

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