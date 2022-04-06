İstanbul'da kimyasal sızıntı paniği: Hastanelere akın ettiler

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Olay, Karayolları Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Kadir Akdoğan Caddesi'nde bulunan ve kimyasal maddelerin depolandığı alanda sızıntı meydana geldi. Firma yetkililerinin verdiği bilgiye göre, çamaşır suyu yapımında da kullanılan 'sodyum hipoklorit' kimyasalının bulunduğu tankta sızıntı oldu. Sodyum hipoklorit, başka bir depoda bulunan hidroklorik asitle karıştı.

İki kimyasal tepkimeye girince ortaya çıkan gazdan dolayı çok sayıda kişi etkilendi.

Sızıntı nedeniyle ortaya çıkan gaz ve kokudan depo alanında bekçilik yapan Ayhan Bayer, yandaki fabrikanın bekçisi Deniz Zeynettinoğlu ve çevrede bulunan 4 kişi zehirlendi. Zehirlenen Bayer yan fabrikanın bekçisinden yardım isteyince olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Gaz maskeleri takan itfaiye ekipleri Deniz Zeynettinoğlu'nu çıktığı 4 kattan kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Zehirlenenler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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2 KÖPEK ÖLDÜ, BİTKİLER SARARDI

Ortaya çıkan gaz ve koku nedeniyle depo alanının yanında bulunan 2 köpeğin öldüğü belirtildi. Sızıntının olduğu alana yakın noktalarda bulunan otlar sarardı. Fabrikadan yayılan koku, yakın mahallelerden de hissedildi. Oğlu ve eşiyle birlikte hastaneye başvurduklarını söyleyen Ali Genç, " Saat 3 buçuktu bir koku geliyordu. Dışarı bakayım dedim aşağı indim baktım daha da kötü. Uzaklaştım baktım aynı koku yine var. Sonra oğlum uyandı annesiyle birlikte apar topar hastaneye gittik. Hastane de serum taktılar. Çamaşır suyu dediler. Hayvanlar çok kötü durumdaydı ağızlarından köpükler geliyordu. Bu otlarda yemyeşildi sarardı. Hala bir koku var" diye konuştu.

NEFES ALAMADI, KALBİ DAHA HIZLI ÇARPTI

Zehirlenerek hastaneye kaldırılan yan fabrikanın bekçisi Deniz Zeynettinoğlu yaşadıklarını anlattı. 7 saat hastanede tedavi gören ve taburcu edilen Zeynettinoğlu, "Kapıya gelen bekçi yere çömelmiş öksürüyordu. Pek konuşamıyordu. Ne olduğunu sorduğum zaman bana doğru düzgün cevap veremedi. Sadece su istedi. İçeriden su aldım geldim o sırada genzimde bir yanma hissettim. Ondan sonra zaten iyice kötüleşmeye başladım. İtfaiye geldi, kapıdan atlayıp beni 4. kattan gaz maskeleri ile çıkardılar. Gece 4'ten beri de hastanedeyim şimdi taburcu oldum. 3-4 köpeğin öldüğünü duydum. Evsiz bir kişi vardı o ve olayın yaşandığı yerin bekçisi yoğun bakımda. Nefes almakta zorlandım, kalbim çok daha hızlı çarpıyordu. 2 kere kustum" şeklinde konuştu.

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Yan fabrikada çalışan bir kişi de ," Bir siyah köpek vardı onu çöp tenekesine atmışlardı. Bir de kahve rengi bir köpeğimiz vardı biz besliyorduk ama öldü işte. Yoğun bir koku vardı. Bitkileri de öldürdü" dedi.

"ÇOK ETKİLİ BİR ŞEY DEĞİL"

Kimyasal madde depo ve satış yapan firmanın yetkilisi Recai Aydın, "Gece haberimiz oldu bizimde. Kendiliğinden olan bir şey. Tankta çamaşır suyu vardı. Evde kullandığınız çamaşır suyu. Sizler evlerde kullanıyorsunuz bizde tekstile falan veriyoruz. Çalışan bir arkadaşımız kokudan etkilendi. O da hastanede durumu iyi. Çimenler ve köpekler hakkında bilgim yok. Çok etkili bir şey değil" diye konuştu. Kimyasal madde depolama alanının bekçisi Ayhan Bayer'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.