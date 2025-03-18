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İstanbul'da kimyasal madde alarmı: İşçiler tahliye edildi

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#Kimyasal Madde#Tuzla#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 14:54

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada kimyasal madde sızıntısı meydana geldi. Hafif şekilde etkilenen işçiler tahliye edildi.

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Olay, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikada öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton yapımında kullanılan akrilik asidin sızması sonucu fabrikadaki işçiler hafif şekilde etkilendi.

İstanbulda kimyasal madde alarmı: İşçiler tahliye edildi

Olayın ardından fabrika personeli tedbir amaçlı dışarı çıkarılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

İstanbulda kimyasal madde alarmı: İşçiler tahliye edildi

Sızan kimyasal maddeden hafif şekilde etkilenen bazı işçiler kontrol amaçlı muayene edildi. AFAD ekipleri, sızıntının yaşandığı fabrikada gerekli incelemelerde bulunurken, polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sızıntının kaynağına ilişkin inceleme başlatıldı.

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İstanbulda kimyasal madde alarmı: İşçiler tahliye edildi

İstanbulda kimyasal madde alarmı: İşçiler tahliye edildi

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#Kimyasal Madde#Tuzla#İstanbul

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