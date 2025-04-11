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İstanbul'da kimya deposunda korkutan yangın | Otomobiller küle döndü

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#Yangın#İstanbul#İkitelli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2025 12:19

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Milas Caddesi’nde bulunan kimya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede patlamalar gerçekleşirken yangın çevredeki otomobillere de sıçradı. Yangının çıktığı noktadaki adaklık hayvanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak, olay yerinden şu bilgileri aktardı:

Yangınla birlikte patlamalar meydana geldi. Göğü siyah duman kapladı. Dakikalar önce büyük patlama duyuldu. Kimyasal maddelerin yer aldığı bir nokta burası. 

İstanbulda kimya deposunda korkutan yangın | Otomobiller küle döndü

OTOPARKTAKİ ARAÇLAR YANDI

Alevlerin şu anda şiddetli şekilde göğe doğru yükseldiğini görüyoruz, yangın kontrol altına alınamıyor. Burası İkitelli Organize Sanayi Bölgesi. Yanan araçların olduğu yerin yediemin otoparkı olduğunu öğrendik.

İstanbulda kimya deposunda korkutan yangın | Otomobiller küle döndü

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ÇEVREDEKİ YOLLAR KAPATILDI

Şu an inanılmaz bir şekilde yanma devam ediyor. Tanımlayamıyoruz ama alevin yükselişi çok ama çok fazla. Patlamalar gerçekleşiyor burada. Elimizdeki bilgiler kimyevi bir malzemeden kaynaklandığı yönünde. İtfaiye araçları arka arkaya geliyor. Polis çevredeki yolları kapattı. Otomobiller başka yollara yönlendiriliyor. Alevler konteynerlere sıçradı şu an. Hala etraftan takviye ekipler gelmeye devam ediyor. İtfaiye patlamalardan dolayı müdahale gerçekleştiremiyor. Bölgede adak ve kurban hayvanı satışının yapıldığı bilgisi de var. 

İstanbulda kimya deposunda korkutan yangın | Otomobiller küle döndü

Yangının olduğu bölgeye kimse yaklaştırılmıyor. Müdahale devam etse de alevlerin şiddeti büyüyerek devam ediyor. Alevler yaklaştıkça otomobiller yanıyor. Duman tamamen göğü kaplarken şu an bir patlama daha gerçekleşti. Çevredeki herkes dışarı çıkarak yangını izlemeye başladı. 

İstanbulda kimya deposunda korkutan yangın | Otomobiller küle döndü

EKİPLER KÖPEĞİ BÖYLE KURTARDI

Her müdahale sırasında alevler daha da harlanıyor. Bizler buradan sıcak gelişmeleri gösteriyoruz. Aşağıdaki araçlara sıçramasın diye büyük mücadele veriliyor. Şimdi içeriden bir köpek kurtarıldı. 

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İstanbulda kimya deposunda korkutan yangın | Otomobiller küle döndü

İTFAİYE ÇEVREDEKİ ARAÇLAR İÇİN HAT OLUŞTURDU

Yangın başka otomobillere gitmesin diye itfaiye ekipleri tarafından bir hat çekiliyor. 4 noktadan bir müdahale var. Sirenler çalıyor ve hala takviye var. Park halinde otomobiller ve hareket ettirilemiyor. Çok sayıda araç zarar gördü. Arkada da bir alışveriş merkezi var. Yol boyunca araçlarını durduran İstanbullular bekleyişine devam ediyor. Burada kurbanlık hayvan satış yerinin ve yediemin otoparkının olduğu bilgisi var. 

İstanbulda kimya deposunda korkutan yangın | Otomobiller küle döndü

ADAK HAYVANLARI ÇIKARILDI

Şu anda adaklık kurban hayvanları yangının olduğu bölgeden çıkarılıyor. Onlara hiçbir şey olmaması sevindirici. İçeride insan olup olmadığına dair bir bilgi yok şu an.

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İstanbulda kimya deposunda korkutan yangın | Otomobiller küle döndü

İstanbulda kimya deposunda korkutan yangın | Otomobiller küle döndü

İstanbulda kimya deposunda korkutan yangın | Otomobiller küle döndü

İstanbulda kimya deposunda korkutan yangın | Otomobiller küle döndü

İstanbulda kimya deposunda korkutan yangın | Otomobiller küle döndü
İstanbulda kimya deposunda korkutan yangın | Otomobiller küle döndü
İstanbulda kimya deposunda korkutan yangın | Otomobiller küle döndü

İstanbulda kimya deposunda korkutan yangın | Otomobiller küle döndü

İstanbulda kimya deposunda korkutan yangın | Otomobiller küle döndü

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#Yangın#İstanbul#İkitelli

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