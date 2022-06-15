İstanbul'da kilolarca uyuşturucu ele geçirilen operasyon kamerada

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Beylikdüzü, Bakırköy ve Avcılar ilçelerindeki adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda biri Dominik Cumhuriyeti, biri İran uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişiyle birlikte toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 87 kilo metamfetamin, 6 kilo kokain, 4 kilo 500 gram Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.