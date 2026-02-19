×
İstanbul’da ‘Kent Uzlaşısı’nda tutuklu kalmadı

İstanbul’da ‘Kent Uzlaşısı’nda tutuklu kalmadı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 07:00

“KENT uzlaşısı” davasında Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen ve Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül için tahliye kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasına ilişkin hazırlanan iddianamede aralarında Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel’in bulunduğu 10 şüphelinin ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

TAHLİYE EDİLDİLER

İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Gül ve Şen’in yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi. Mahkeme ayrıca, daha önce tahliye edilen 8 sanık hakkında verdiği adli kontrol kararının da devamına hükmetti.

Bir önceki duruşmada tutuklu yargılanan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İkbal Polat tahliye edilmişti. Dosyada tutuklu sanık kalmadı.        

 

