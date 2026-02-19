İstanbul’da ‘Kent Uzlaşısı’nda tutuklu kalmadı

Haberin Devamı

TAHLİYE EDİLDİLER

İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Gül ve Şen’in yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi. Mahkeme ayrıca, daha önce tahliye edilen 8 sanık hakkında verdiği adli kontrol kararının da devamına hükmetti.

Bir önceki duruşmada tutuklu yargılanan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İkbal Polat tahliye edilmişti. Dosyada tutuklu sanık kalmadı.