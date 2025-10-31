×
İstanbul'da, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 8 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Dolandırıcılık#Kamu Görevlisi
İstanbulda, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 8 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2025 23:11

İstanbul'da, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosunca, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak, bilişim suretiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Burada savcılıkça ifadeleri alınan 8 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği 8 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

