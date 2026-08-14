×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheliye operasyon

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Adalet Bakanlığı#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 09:26

İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri olduğu izlenimiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, cinayet suçundan yargılanan oğlunu dava dosyasından çıkarma vaadiyle bir vatandaştan 100 bin dolar ve 100 bin TL aldığı belirlendi.

Haberin Devamı

 

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgüt Suçlar Soruşturma Bürosu ile İstanbul Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan isimli şüphelilerin kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıttıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu yolla güven sağlamaya çalıştıkları ve üst düzey kamu görevlileriyle yakın ilişki içinde oldukları yönünde izlenim oluşturdukları belirlendi.

İstanbulda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheliye operasyon

100 BİN DOLAR VE 100 BİN TL ALDIKLARI BELİRLENDİ

Şüpheliler, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğunu ileri sürerek, adli makamlarda etkili olabileceklerine dair çevrelerine güven verdikleri saptandı. 3 şüphelinin , cinayet suçu nedeniyle yargılanması devam eden oğlunu dava dosyasından çıkartabileceklerini vaat ettikleri Halil İbrahim Çubuk adındaki kişiyi dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin bunun karşılığında Çubuk'tan100 bin dolar ile 100 bin TL aldıkları tespit edildi.

Haberin Devamı

 ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI, İNCELEMELER SÜRÜYOR

Şüphelilere yönelik Ankara’da ve İstanbul'da 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüpheliler Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan gözaltına alındı.

Gözden KaçmasınHatayda enkazdan aldığı Türk bayrağını öpüp başına koyan polis takdir topladıHatay'da enkazdan aldığı Türk bayrağını öpüp başına koyan polis takdir topladıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Adalet Bakanlığı#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!