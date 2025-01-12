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İstanbul'da kazada hayatını kaybeden polis memuru, memleketinde toprağa verildi

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#Doğan Biçici#İstanbul#Çanakkale
İstanbulda kazada hayatını kaybeden polis memuru, memleketinde toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 17:49

İstanbul'da istirahatliyken motosiklet ile yaptığı tek taraflı kazasında hayatını kaybeden polis memuru Doğan Biçici, memleketi Çanakkale'nin Ezine ilçesinde toprağa verildi.

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Kaza dün akşam saat 22.30 sıralarında İstanbul E-5 Yanyol Avcılar mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. 34 FRZ 112 plakalı motosikletle seyir halinde giden istirahatli iki polis memuru bilinmeyen nedenle bariyere çarparak tek taraflı kaza yaptı.

İstanbulda kazada hayatını kaybeden polis memuru, memleketinde toprağa verildi

Kazada İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Doğan Biçici olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer polis memuru Oğuz Göral ise ağır yaralandı.

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İstanbulda kazada hayatını kaybeden polis memuru, memleketinde toprağa verildi

Memleketi Çanakkale'nin Ezine ilçesine getirilen polis Doğan Biçici'nin Türk bayrağına sarılı tabutu önünde ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Vali Ömer Toraman, aileye taziye dileklerini iletti.

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İstanbulda kazada hayatını kaybeden polis memuru, memleketinde toprağa verildi

Teşvikiye camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından polis Doğan Biçici'nin cenazesi Ezine ilçe kabristanlığına defnedildi.

İstanbulda kazada hayatını kaybeden polis memuru, memleketinde toprağa verildi

Cenaze törenine, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, daire müdürleri, Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri, polis Doğan Biçici'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İstanbulda kazada hayatını kaybeden polis memuru, memleketinde toprağa verildi

İstanbulda kazada hayatını kaybeden polis memuru, memleketinde toprağa verildi

İstanbulda kazada hayatını kaybeden polis memuru, memleketinde toprağa verildi

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#Doğan Biçici#İstanbul#Çanakkale

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