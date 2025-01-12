İstanbul'da kazada hayatını kaybeden polis memuru, memleketinde toprağa verildi

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Kaza dün akşam saat 22.30 sıralarında İstanbul E-5 Yanyol Avcılar mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. 34 FRZ 112 plakalı motosikletle seyir halinde giden istirahatli iki polis memuru bilinmeyen nedenle bariyere çarparak tek taraflı kaza yaptı.

Kazada İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Doğan Biçici olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer polis memuru Oğuz Göral ise ağır yaralandı.

Memleketi Çanakkale'nin Ezine ilçesine getirilen polis Doğan Biçici'nin Türk bayrağına sarılı tabutu önünde ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Vali Ömer Toraman, aileye taziye dileklerini iletti.

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Teşvikiye camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından polis Doğan Biçici'nin cenazesi Ezine ilçe kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, daire müdürleri, Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri, polis Doğan Biçici'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı.