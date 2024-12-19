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İstanbul'da kayıp kadının cansız bedeni bulundu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sarıyer#Kayıp
İstanbulda kayıp kadının cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 13:44

Sarıyer'de bir gün önce kaybolan 62 yaşındaki Yeter Doğan, denizde ölü bulundu. Denizden çıkartılan cenaze incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken sinir krizi geçiren yakınları da hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 09.30 sıralarında Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Maden Mahallesi'nde yaşayan Yeter Doğan, 1 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

İstanbulda kayıp kadının cansız bedeni bulundu

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Doğan'ı aramalar devam ederken sahilde yürüyüş yapanlar sabah saatlerinde deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu fark etti.

İstanbulda kayıp kadının cansız bedeni bulundu

KAYIP KADIN ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kişiyi denizden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin kayıp olan Yeter Doğan olduğu tespit edildi.

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İstanbulda kayıp kadının cansız bedeni bulundu

Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Doğan'ın ölüm haberinin aldıktan sonra sinir krizi geçiren yakınları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

İstanbulda kayıp kadının cansız bedeni bulundu

İstanbulda kayıp kadının cansız bedeni bulundu

İstanbulda kayıp kadının cansız bedeni bulundu

İstanbulda kayıp kadının cansız bedeni bulundu

İstanbulda kayıp kadının cansız bedeni bulundu

 

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#İstanbul#Sarıyer#Kayıp

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