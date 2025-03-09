Ä°stanbul'da kaydedilmiÅŸti: KadÄ±n ve erkeÄŸin aynÄ± safta yer aldÄ±ÄŸÄ± namaza inceleme

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KaymakamlÄ±ÄŸÄ±n sosyal medya platformu X'teki hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sosyal medyada "ÃœskÃ¼dar Valide-i Cedid Camii'nde kadÄ±n erkek yan yana namaz kÄ±lmÄ±ÅŸ" ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Bununla ilgili yetkili kurumlarca gerekli incelemenin baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"YapÄ±lan deÄŸerlendirmede, camimize kadÄ±n cemaatin yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi, kendilerine ayrÄ±lan bÃ¶lÃ¼mÃ¼n yetersiz kalmasÄ±ndan dolayÄ± cami iÃ§erisinde paravanla ilave bÃ¶lÃ¼m oluÅŸturulduÄŸu, erkek kadÄ±n cemaatin birbirlerinden ayrÄ± bir ÅŸekilde ibadetlerine imkan verildiÄŸi, bu ve benzeri olumsuz gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in gerekli tedbirlerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± mÃ¼ÅŸahede edilmiÅŸtir."Â