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İstanbul'da kaydedildi: Soda şişesi ile ablasına kabusu yaşattı

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#İstanbul#Uyuşturucu#Aile İçi Şiddet
İstanbulda kaydedildi: Soda şişesi ile ablasına kabusu yaşattı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 10:56

Kağıthane’de uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mert Burak G. (28), para vermediği gerekçesiyle ablası Hülya G. (37) ile tartıştı. İddiaya göre, Hülya G. kardeşinin elindeki soda şişesini zarar vermemesi için almaya çalıştı. Şişenin kırılmasıyla kanlar içinde kalan Hülya G. ellerinden yaralandı. Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 08.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mert Burak G., ablası Hülya G.’den para istedi. Para vermek istemeyen ablasıyla arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre Mert Burak G.’nin elindeki soda şişesini hem kendisine hem de çevresine zarar vermemesi için almaya çalışan Hülya G. müdahale ettiği sırada şişe kırıldı. Kırılan cam nedeniyle Hülya G. iki elinden de yaralandı.

İstanbulda kaydedildi: Soda şişesi ile ablasına kabusu yaşattı

'GEL OĞLUM' DİYEREK SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Olay sırasında abla kardeşini 'Gel oğlum' diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada yanlarında bulunan başka bir kişi de kolundan çekerek Mert G.'yi sokaktan götürmeye çalıştı. Yaşanan arbedenin ardından Mert Burak G. sokaktan uzaklaştı.

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İstanbulda kaydedildi: Soda şişesi ile ablasına kabusu yaşattı

KIRIK CAM PARÇALARIYLA ELİNDEN YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hülya G., hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kardeşinden şikayetçi olmadığını da belirten Hülya G.’nin ifadesi sonrası polis ekipleri işlem başlatırken, Mert Burak G.’nin, poliste daha önceden 'Kasten yaralama', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından toplam 7 kaydının bulunduğu öğrenildi. 

İstanbulda kaydedildi: Soda şişesi ile ablasına kabusu yaşattı

 

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#İstanbul#Uyuşturucu#Aile İçi Şiddet

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