İstanbul'da kaydedildi: Elinde satırla sokağa indi, önüne gelen araca saldırdı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Üsküdar#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2025 15:55

Üsküdar'da elinde satır bulunan kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki araçlara zarar verdi. Şüphelinin araçlara zarar verdiği anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Araç sahiplerinin şikayeti üzerine polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay sabah saatlerinde Üsküdar Ünalan Mahallesi Taylan Sokak üzerinde meydana geldi. Elinde satır olan kimliği belirsiz bir kişi, sokakta park halinde olan araçların kaporta ve lastiklerine zarar verdi. Sokakta bağırarak çevreyi de rahatsız eden şüpheli, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. Araç sahiplerinin şikayeti üzerine, polis tarafından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Şüphelinin araçlara zarar verdiği anlar, sokakta yaşayan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 

