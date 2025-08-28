×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da kaybolduğu öne sürülmüştü! Belaruslu başkanın nereye gittiği ortaya çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Istanbul#Kayıp#TRABZON
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 15:39

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'in arama çalışmaları devam ederken Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Dairesi Başkanı Anatol Kotau'un da İstanbul'da kaybolduğu öne sürülmüştü. Belaruslu başkanın nereye gittiği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Kişisel işleri için Varşova'dan İstanbul'a geldikten sonra kendisinden haber alınamadığı öne sürülen Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Dairesi Başkanı Anatol Kotau'un aynı gün uçakla Trabzon'a gittikten sonra Deniz Hudut kapısından çıkış yaptığı belirtildi.

Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı ve Halkın Krizle Mücadele Yönetimi eski temsilcisi Anatol Kotau, 21 Ağustos'ta ailesi ve iş arkadaşlarına kişisel işleri için Türkiye'ye gideceğini söyleyerek Varşova'dan uçağa bindi.

Gözden Kaçmasınİstanbul Boğazında kayboldu Rus yüzücüyü arama çalışmaları devam ediyorİstanbul Boğazı'nda kayboldu! Rus yüzücüyü arama çalışmaları devam ediyorHaberi görüntüle

HABER ALAMAYAN EŞİ YETKİLİLERE HABER VERDİ

Gün içinde ailesi ve meslektaşlarıyla iletişim halinde olan Kotau, bir süre sonra yanıt vermeyi bıraktı. İstanbul'a gelişinin ardından Anatol Kotau'dan haber alamayan eşi, Belarus yetkililerine haber verdi.

Haberin Devamı

Türkiye ile yapılan görüşmelerin ardından Anatol Kotau'un bulunması için çalışma başlatıldı.

Ekipler çalışmaların devamında 21 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'na gelen Kotau'un aynı gün İstanbul-Trabzon uçağında uçuş kaydı bulunduğu ve Trabzon Deniz Hudut kapısından Türkiye'den çıkış yaptığı öğrenildi.

Gözden KaçmasınKıvanç Tatlıtuğun ifadesi ortaya çıktı Halit Yukayın son sözleri, ‘Her şey kontrol altında merak etme’ olmuşKıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı! Halit Yukay'ın son sözleri, ‘Her şey kontrol altında merak etme’ olmuşHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#Kayıp#TRABZON

BAKMADAN GEÇME!