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İstanbul'da kaybolan kızlar 3 gün sonra bulundu... Kan donduran detay

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#İstanbul#Avcılar#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
İstanbulda kaybolan kızlar 3 gün sonra bulundu... Kan donduran detay
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 23:36

İstanbul Avcılar'da kaybolduktan 3 gün sonra bulunan S. Y. ve arkadaşı M. G.S.'nin ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kız çocuklarından S.Y., aile fertlerinden babası S. Y., A.G. ve E.Y., arkadaşı M. G.S.'nin rızası dışında babası tarafından ağabeyi E. Y. ile 2023 yılında 91 bin lira karşılığında zorla evlendirildiğini öne sürdü.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Yeşilkent Mahallesi'nde oturan 13 yaşındaki S. Y.'nin kaybolduğu ihbarı üzerine kapsamlı araştırma başlattı. Aramaların sonunda kayıp kız ve 14 yaşındaki arkadaşı M. G.S. dün akşam saatlerinde Kadıköy, Fikirtepe Mahallesinde bulundu.

Kız çocuklarından S.Y., pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmede, aile fertlerinden babası S. Y., A.G. ve E.Y. tarafından şiddet gördüğünü, zorla hırsızlığa yönlendirildiklerini ve arkadaşı M. G.S.'nin, rızası dışında babası tarafından ağabeyi E. Y. ile 2023 yılında 91 bin lira karşılığında zorla evlendirildiğini öne sürdü.

İfadelerinin ardından evlerine dönmek istemeyen S. Y. ve arkadaşı M. G.S., Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde koruma altına alınırken gözaltına alınan kızların babaları S. Y. ve A.G. bu sabah Küçükçekmece Adliye'sine sevk edildi.

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SERBEST BIRAKILDILAR

Hakim karşısına çıkarılan iki baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S. Y.'nin arkadaşı M. G.S. ile zorla evlendirilen 16 yaşındaki ağabeyi E. Y., annesi H. T. ve dedesi E. Y'nin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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#İstanbul#Avcılar#İstanbul Emniyet Müdürlüğü

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