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İstanbul’da karpuz fiyatı kavgaya döndü! Tekmeler yumruklar havada uçuştu

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#İstanbul Kavga#Karpuz Fiyat Tartışması#Cep Telefonu Görüntüleri
İstanbul’da karpuz fiyatı kavgaya döndü Tekmeler yumruklar havada uçuştu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 11:06

İstanbul, Bahçelievler'de bulunan bir markette müşteriyle market çalışanı arasında karpuz fiyatı nedeniyle tartışma çıktı ve kavgaya dönüşüp market dışında taşındı. Tekmeli yumruklu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay 22 Temmuz Çarşamba günü Yenibosna Merkez mahallesinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre müşteriyle market çalışanı arasında çekirdekli ve çekirdeksiz karpuzların fiyat etiketi nedeniyle tartışma çıktı.

İstanbul’da karpuz fiyatı kavgaya döndü Tekmeler yumruklar havada uçuştu

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Uzun bir süre markette devam eden kavga bir süre sonra dışarı taşındı.Sokaktaki kavga sırasında market çalışanlarıyla müşteri birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

İstanbul’da karpuz fiyatı kavgaya döndü Tekmeler yumruklar havada uçuştu

KAVGA ANLARI KAMERADA

Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde market çalışanlarıyla müşterinin kavga ettiği anlar görülüyor. Çevredekilerin müdahale ettiği kavga bir süre sonra sona eriyor.

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#İstanbul Kavga#Karpuz Fiyat Tartışması#Cep Telefonu Görüntüleri

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