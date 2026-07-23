İstanbul’da karpuz fiyatı kavgaya döndü! Tekmeler yumruklar havada uçuştu

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Olay 22 Temmuz Çarşamba günü Yenibosna Merkez mahallesinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre müşteriyle market çalışanı arasında çekirdekli ve çekirdeksiz karpuzların fiyat etiketi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Uzun bir süre markette devam eden kavga bir süre sonra dışarı taşındı.Sokaktaki kavga sırasında market çalışanlarıyla müşteri birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde market çalışanlarıyla müşterinin kavga ettiği anlar görülüyor. Çevredekilerin müdahale ettiği kavga bir süre sonra sona eriyor.