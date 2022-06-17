Ä°stanbul'da karneler daÄŸÄ±ltÄ±, yaz tatili baÅŸladÄ±

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Pandemi nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 1,5 yÄ±llÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan 6 EylÃ¼l 2021'de yÃ¼z yÃ¼ze ve tam zamanlÄ± baÅŸlatÄ±lan 2021-2022 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±, bugÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrencinin karne almasÄ±yla sona erdi. BeÅŸiktaÅŸ'taki Åžair Nedim Ortaokulu'nda da bin 379 Ã¶ÄŸrenci, Ã¶ÄŸretmenler ve veliler karne heyecanÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±. Ã–ÄŸrenciler, ÅŸarkÄ±lar, ÅŸiirler, halk oyunlarÄ±yla yÄ±lsonu kapanÄ±ÅŸ programÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ã–ÄŸrencileri, BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyhun Åžahin, BeÅŸiktaÅŸ Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–zcan TÃ¼rkoÄŸlu ve siyasi parti temsilcileri de yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±. ProgramÄ±n ardÄ±ndan sÄ±nÄ±flarÄ±na Ã§Ä±kan Ã¶ÄŸrenciler, karnelerini aldÄ±.Â

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Ã–ÄžRENCÄ°LER BÄ°R AN Ã–NCE TATÄ°LE GÄ°TMEK Ä°STÄ°YOR

Takdir belgesi alan 8'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Ã‡aÄŸla Karadeniz, "Bu dÃ¶nem de gÃ¼zeldi, ben sevdim. LGS vardÄ± tabi ama yine de iyiydi. Biraz fazla Ã§alÄ±ÅŸarak geÃ§ti. Bir hafta iÃ§inde tatile gidiyorum. Bir dÃ¶nem yoruyor. LGS stresi de vardÄ±. Åžimdi bir rahatlÄ±k geldi" dedi.

TeÅŸekkÃ¼r belgesi alan 8'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Osman Uslu, "Ã–nceki dÃ¶neme gÃ¶re biraz dÃ¼ÅŸÃ¼k geldi. Ã–nceki dÃ¶nem daha iyiydi ama bu dÃ¶nem iyi deÄŸil. Fen ve yabancÄ± dilde biraz zorlandÄ±m ama matematik ve diÄŸerleri Ã§ok iyi. LGS iyi geÃ§ti, fena deÄŸildi. Ben spor lisesine gideceÄŸim. Bu anÄ± bekliyordum, bir an Ã¶nce tatile gitmek istiyorum. BÃ¼yÃ¼yÃ¼nce futbolcu olmak istiyorum, onun iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸim" ifadelerini kullandÄ±.

TeÅŸekkÃ¼r belgesi alan Taha Nizam Ã–zkan, "Karnem matematik olduÄŸu iÃ§in birazcÄ±k kÃ¶tÃ¼ geldi ama yine de fena deÄŸil. GeÃ§en dÃ¶nem iyiydi. 8'inci sÄ±nÄ±fÄ±n rahatlÄ±ÄŸÄ± benim iÃ§in biraz kÃ¶tÃ¼ oldu. Ã‡ok karÄ±ÅŸÄ±k bir dÃ¶nemdi. Biraz zor oldu ama bitirdik. SÄ±nav da fena geÃ§medi" diye konuÅŸtu.Â

"KARNE ALMAYA GELÄ°RKEN Ã‡OK HEYECANLIYDIM"

5'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Emir Ä°ÅŸler, "Karnem Ã§ok iyi geldi. Takdir aldÄ±m, mutluyum. SevinÃ§liyim. Bu dÃ¶nem biraz zor geÃ§ti. SÄ±navlara Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken zorlanÄ±yordum. YÃ¼ksek not almayÄ± hedefledim ve aldÄ±m. Karne almaya gelirken sabah Ã§ok heyecanlÄ±ydÄ±m, stresliydim. Yaza Ã§oktan hazÄ±rÄ±m" dedi.

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Emir Ä°ÅŸler'in babasÄ± Barbaros Ä°ÅŸler, "Ã‡ok mutluyuz. 1 sene boyunca takdir alma hayali kurdu, baÅŸardÄ±. Zaten pandemi sonrasÄ± bu dÃ¶nem de zor geÃ§i. Ã‡ocuklarÄ±n alÄ±ÅŸmasÄ± falan sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±ydÄ±. GeÃ§en sene neredeyse okumadÄ±lar, evdelerdi. Her ÅŸey okuldaki gibi olmuyordu. Takdir de aldÄ±, artÄ±k hediyesini alÄ±rÄ±z. Bundan sonrasÄ± inÅŸallah bÃ¼tÃ¼n Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in daha iyi olur" ifadelerini kullandÄ±.

2022-2023 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± 12 EylÃ¼l 2022'de baÅŸlayacak.