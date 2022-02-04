Ä°stanbul'da karlar eridi, barajlar doldu! Ä°ÅŸte barajlarda son durum...

Ä°stanbulâ€™da kurak geÃ§en sonbaharÄ±n ardÄ±ndan barajlarÄ±n doluluk oranlarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸler yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. 2021 Nisan ayÄ±nda yÃ¼zde 86.82'ye kadar Ã§Ä±kan doluluk oranlarÄ± daha sonra dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§miÅŸ yÃ¼zde 40'lÄ± seviyelere kadar gerilemiÅŸti. Ä°stanbulâ€™da etkili olan soÄŸuk hava dalgasÄ±yla birlikte gelen yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±, barajlarÄ± olumlu yÃ¶nde etkiledi. Ä°stanbulâ€™un barajlarÄ±nda ÅŸu anda doluluk oranÄ± yÃ¼zde 64.66'ya kadar Ã§Ä±ktÄ±.Â Â Â
9 BARAJDA DOLULUK ORANI YÃœZDE 50'NÄ°N ÃœZERÄ°NDE
Ä°stanbul'un en dolu barajÄ± bugÃ¼n yapÄ±lan Ã¶lÃ§Ã¼mlere gÃ¶re Istrancalar oldu. Istrancalar barajÄ±nda doluluk oranÄ± yÃ¼zde 98.44 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.
Sonbahar aylarÄ±nda adeta kuruyan Kazandere barajÄ±nda doluluk oranÄ± yÃ¼zde 67.55, PapuÃ§dere barajlarÄ±nda ise yÃ¼zde 64.38'e Ã§Ä±ktÄ±.
Ä°stanbul'da ÅŸu anda 9 barajda doluluk oranÄ± yÃ¼zde 50'in Ã¼zerinde. Ä°stanbul'un en dÃ¼ÅŸÃ¼k baraj doluluk oranÄ± ise yÃ¼zde 34.5 ile SazlÄ±dere barajÄ±.
Ä°stanbul'un barajlarÄ±ndaki son doluluk oranlarÄ±:
ALÄ°BEYKÃ–Y %51.4
BÃœYÃœKÃ‡EKMECE %58.4
DARLIK %61.49
ELMALI %87.38
ISTRANCALAR %98.44
KAZANDERE %67.55
Ã–MERLÄ° %83.49
PAPUÃ‡DERE %64.38
SAZLIDERE %34.5
TERKOZ %61.61