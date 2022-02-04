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Ä°stanbul'da karlar eridi, barajlar doldu! Ä°ÅŸte barajlarda son durum...

#Istanbul#Baraj Doluluk OranlarÄ±#Kar YaÄŸÄ±ÅŸÄ±
Ä°stanbulda karlar eridi, barajlar doldu Ä°ÅŸte barajlarda son durum...

Ä°stanbulâ€™da etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan barajlar gÃ¶llerinin Ã§evresini kaplayan beyaz Ã¶rtÃ¼nÃ¼n erimesiyle doluluk oranlarÄ± arttÄ±. Ä°SKÄ° verilerine gÃ¶re Ä°stanbul'un barajlarÄ±nda bugÃ¼n Ã¶lÃ§Ã¼len doluluk oranÄ± yÃ¼zde 64.66 oldu. Barajlarda doluluk oranÄ± bir gÃ¼nde yÃ¼zde 5 arttÄ±.

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Ä°stanbulâ€™da kurak geÃ§en sonbaharÄ±n ardÄ±ndan barajlarÄ±n doluluk oranlarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸler yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. 2021 Nisan ayÄ±nda yÃ¼zde 86.82'ye kadar Ã§Ä±kan doluluk oranlarÄ± daha sonra dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§miÅŸ yÃ¼zde 40'lÄ± seviyelere kadar gerilemiÅŸti. Ä°stanbulâ€™da etkili olan soÄŸuk hava dalgasÄ±yla birlikte gelen yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±, barajlarÄ± olumlu yÃ¶nde etkiledi. Ä°stanbulâ€™un barajlarÄ±nda ÅŸu anda doluluk oranÄ± yÃ¼zde 64.66'ya kadar Ã§Ä±ktÄ±.Â Â Â

Ä°stanbulda karlar eridi, barajlar doldu Ä°ÅŸte barajlarda son durum...

9 BARAJDA DOLULUK ORANI YÃœZDE 50'NÄ°N ÃœZERÄ°NDE

Ä°stanbul'un en dolu barajÄ± bugÃ¼n yapÄ±lan Ã¶lÃ§Ã¼mlere gÃ¶re Istrancalar oldu. Istrancalar barajÄ±nda doluluk oranÄ± yÃ¼zde 98.44 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.

Ä°stanbulda karlar eridi, barajlar doldu Ä°ÅŸte barajlarda son durum...

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Sonbahar aylarÄ±nda adeta kuruyan Kazandere barajÄ±nda doluluk oranÄ± yÃ¼zde 67.55, PapuÃ§dere barajlarÄ±nda ise yÃ¼zde 64.38'e Ã§Ä±ktÄ±.

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Ä°stanbul'da ÅŸu anda 9 barajda doluluk oranÄ± yÃ¼zde 50'in Ã¼zerinde. Ä°stanbul'un en dÃ¼ÅŸÃ¼k baraj doluluk oranÄ± ise yÃ¼zde 34.5 ile SazlÄ±dere barajÄ±.

Ä°stanbulda karlar eridi, barajlar doldu Ä°ÅŸte barajlarda son durum...

Ä°stanbul'un barajlarÄ±ndaki son doluluk oranlarÄ±:

ALÄ°BEYKÃ–Y %51.4

BÃœYÃœKÃ‡EKMECE %58.4

DARLIK %61.49

ELMALI %87.38

ISTRANCALAR %98.44

KAZANDERE %67.55

Ã–MERLÄ° %83.49

PAPUÃ‡DERE %64.38

SAZLIDERE %34.5

TERKOZ %61.61

Ä°stanbulda karlar eridi, barajlar doldu Ä°ÅŸte barajlarda son durum...

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