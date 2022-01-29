İstanbul’da karın erimesiyle barajların doluluk oranı artmaya başladı! İşte barajlarda son durum...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte Covide tuzak kuran Türk Dünya onu konuşuyor...İşte Covid'e tuzak kuran Türk! Dünya onu konuşuyor...#Derya Unutmaz
Süper Lig maçlarının yayınında yeni dönem 3 farklı kanal ve devrim gibi özet kararı...Süper Lig maçlarının yayınında yeni dönem! 3 farklı kanal ve devrim gibi özet kararı...#Süper Lig
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâyeBir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye#Hello Games
TBMM Başkanı Şentoptan CNN TÜRKte önemli açıklamalarTBMM Başkanı Şentop'tan CNN TÜRK'te önemli açıklamalar#TBMM
Cinayetin nedeni 65 bin TL Detaylar gün yüzüne çıkıyorCinayetin nedeni 65 bin TL! Detaylar gün yüzüne çıkıyor#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur#İmamoğlu
Gün sayıyor Özel tasarlandı... İlk kez görüntülendiGün sayıyor! Özel tasarlandı... İlk kez görüntülendi#TUSAŞ
Umutlandıran açıklama: Salgının sonunu getirebilirUmutlandıran açıklama: Salgının sonunu getirebilir#Koronavirüs
Kabinede görev değişimi... Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandıKabine'de görev değişimi... Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı#Abdülhamit Gül
Hadisenin 40 bin dolarlık yüzüğü davaya girdiHadise'nin 40 bin dolarlık yüzüğü davaya girdi#Mehmet Dinçerler
Yargıtaydan sadakatsiz eş kararı Ağır kusurlu sayıldıYargıtay'dan 'sadakatsiz eş' kararı! Ağır kusurlu sayıldı#Yargıtay
Krizin sıfır noktası Eller tetikte, sinirler gerginKrizin sıfır noktası! Eller tetikte, sinirler gergin#Ukrayna
Okul yöneticilerine liderlik ve bütçe eğitimiOkul yöneticilerine liderlik ve bütçe eğitimi#Mahmut Özer
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'#Tahiti
Figüran Vedat’ın kâbusuFigüran Vedat’ın kâbusu#Vedat Gümüşgöz
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da karın erimesiyle barajların doluluk oranı artmaya başladı! İşte barajlarda son durum...

#Istanbul#Baraj#Baraj Doluluk Oranları
İstanbul’da karın erimesiyle barajların doluluk oranı artmaya başladı İşte barajlarda son durum...

İstanbul'da etkili olan kar yağışı barajları olumlu yönde etkiledi. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 54.66 olarak ölçülürken, doluluk oranı yüzde 76.62 seviyesine ulaşan Ömerli barajı havadan görüntülendi.

Haberin Devamı

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Karların erimesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında büyük artış yaşandı.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 54.66'ya kadar yükseldi. Doluluk oranı yüzde 76.62'ya yükselen Ömerli barajı kartpostallık görüntüsüyle havadan görüntülendi.

İstanbul’da karın erimesiyle barajların doluluk oranı artmaya başladı İşte barajlarda son durum...

Gözden Kaçmasın

Türk profesörün büyük başarısı... Covid tuzağa düşecekTürk profesörün büyük başarısı... Covid tuzağa düşecekHaberi görüntüle

Öte yandan, İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 76.62
Alibeyköy yüzde 35.3
Büyükçekmece yüzde 43.97
Darlık yüzde 54.29
Sazlıdere yüzde 23.26
Elmalı yüzde 74.48
Istrancalar yüzde 68.2
Kazandere yüzde 59.56
Pabuçdere yüzde 60.05
Terkos yüzde 49.92

İstanbul’da karın erimesiyle barajların doluluk oranı artmaya başladı İşte barajlarda son durum...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#Baraj#Baraj Doluluk Oranları

BAKMADAN GEÇME!

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games

BAKMADAN GEÇME!

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games