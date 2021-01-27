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Gündem
AA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 18:20 | Son Güncelleme:

İstanbul'da kargo gemisi karaya oturdu!

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İstanbul'da kargo gemisi karaya oturdu!
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İstanbul'dan Rusya'ya giden Panama bandıralı kargo gemisi makine arızası nedeniyle Beykoz açıklarında karaya oturdu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Rusya'nın Kavkaz Limanı'na giden Panama bandıralı 190 metre uzunluğunda, 26 bin 828 groston ağırlığındaki "Petra Star" adlı kargo gemisi Riva açıklarında makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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