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İstanbul’da ‘karekod rehber’ dönemi

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#İstanbul#Ziraat Katılım#Karekod
İstanbul’da ‘karekod rehber’ dönemi
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 07:00

İstanbul’da, yeni bir tarih ve kültür gezisi dönemi başlıyor.

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Bundan böyle İstanbul’un tarihi mekânları, dijital rehber ‘karekod’ eşliğinde gezilecek. ‘Dijital İstanbul’ projesi, İstanbul Valiliği tarafından hayata geçirildi. İlk etabı tamamlanan akıllı şehir uygulamasıyla, en çok ziyaret edilen tarihi 597 camiye 5 farklı dilde, uzaktan okunabilen karekod bilgilendirme panoları asıldı. Eserlerin girişine yerleştirilen karekod panoları, 60 metreden okunabilecek şekilde tasarlandı. Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça olarak hazırlanan içeriklerde eserlerin, tarihi, kültürel ve mimari özelliklerine ilişkin yazılı ve sesli bilgilendirmelerle, İstanbul’un tarihi ve kültürel hazineleri keşfedilecek. Karekod panoları sayesinde, eserlerin yapım yılı, mimarı, banisi ve kültürel özellikleri gibi detaylı bilgilere ulaşılabilecek.

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İstanbul’da ‘karekod rehber’ dönemi

SIRADA TÜRBELER VAR

Ziraat Katılım’ın katkılarıyla ocak ayında hayata geçirilen projenin ilk etap çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İkinci etapta ise İstanbul’daki tarihi eser statüsünde bulunan 226 türbe yer alıyor. Projenin ilerleyen aşamalarında, İstanbul’daki tüm tescilli kültür varlıkları bu dijital platforma taşınacak.

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#İstanbul#Ziraat Katılım#Karekod

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