İstanbul'da 'karaborsa bilet' soruşturması

İstanbulda karaborsa bilet soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 20:36

Futbol müsabakalarına ait biletlerin resmi satış kanalları dışında satıldığı ve devredildiğine ilişkin iddialar üzerine başsavcılık tarafından resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu Futbol müsabakalarına ait biletlerin resmi satış kanalları dışında satıldığı ve devredildiğine ilişkin iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, taraftarların ve spor kulüplerinin mağduriyetini önlemek amacıyla yetkisiz şekilde bilet satışına aracılık ettiği tespit edilen bazı internet sitelerine erişim engeli getirildiği belirtildi. Erişimi engellenen siteler arasında 'kombinedevret.com', 'varbillet.com', 'biletwise.com', 'ticketfoni.com' ve 'ticketbix.com' yer aldı.

