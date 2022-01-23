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İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı! Üniversiteler iki gün tatil edildi

#Istanbul#Kar Yağışı#Üniversite

İstanbul'da gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatleri itibarıyla yeniden kendini göstermeye başlarken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle üniversitelerin 2 gün tatil edildiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

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İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte olan sürücüler zor anlar yaşadı. Sipariş götüren motokuryeler kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekerken, Çocuklar aileleriyle birlikte karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı.

ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLDİ

İstanbul'da 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Üniversiteler iki gün tatil edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili Üniversite Öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle #Üniversite Rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası, İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

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Açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve Boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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