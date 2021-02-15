İstanbul'da kar yağışı ne zaman duracak, bugün hava nasıl? MGM 15 Şubat il il hava durumu tahminleri!

Hava durumu tahminlerini duyuran Meteoroloji kar yağışının devam edeceğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda; pazartesi ve salı günleri de yoğun kar yağışı ve fırtına bekleniyor. Marmara'da pazartesi günü çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinde yoğun olmak üzere bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Kütahya, Uşak, Afyon ve Çorum çevrelerinde yoğun kar, İzmir, Manisa, Aydın kıyıları ile Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinde yoğun olmak üzere bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE -5°C, 2°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

İSTANBUL 0°C, 2°C

Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı

KIRKLARELİ -5°C, 0°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

KOCAELİ 0°C, 1°C

Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. GÜney Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak, Uşak, Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yoğun olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun olması bekleniyor.

DENİZLİ 4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA 2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğusu ile gece saatlerinden itibaren batı Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bugün Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 6°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 7°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile bugün bölgenin batısı ile Yozgat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Eskişehir çevreleri ile bugün öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA -1°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇANKIRI -1°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR -3°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KONYA 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU -4°C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE -1°C, 0°C

Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU -4°C, -2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK 0°C, 1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile bugün Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya, Çorum ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve zamanla karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE 6°C, 8°C

Çok bulutlu, bugün yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN 2°C, 3°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, bugün zamanla karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı

TRABZON 5°C, 8°C

Çok bulutlu, bugün yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Tunceli ve Erzincan ile bugün Erzurum ve Bingöl çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ERZURUM 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -3°C, 11°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu bugün sabah saatlerinde Diyarbakır'ın kuzey kesimleri hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 19°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bugün sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif yağmurlu

GAZİANTEP 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 8°C, 19°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu