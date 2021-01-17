İstanbul'da kar yağışı başladı! Bugün hava nasıl olacak? MGM 17 Ocak il il hava durumu tahminleri

17 Ocak hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son değerlendirmelere göre, yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Gümüşhane, Tokat, Sivas, Kütahya, Çankırı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın yüksekleri ve Toroslar mevkii ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Batman, Siirt, Mardin ve Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Çok bulutlu, bu akşam bölge genelinin, gece saatleri ile bugün (Pazar) doğusu ile Tekirdağ'ın doğusu ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu gece ve bugün (Pazar) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE -4°C, 1°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde kar yağışlı

İSTANBUL 0°C, 2°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

KIRKLARELİ -5°C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAKARYA 1°C, 2°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bu akşam bölge genelinin, gece saatleri ile bugün (Pazar) iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve bugün (Pazar) sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar olmak üzere Güney Ege kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve bugün (Pazar) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -3°C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ 2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 0°C, 2°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu ilçelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

MANİSA 0°C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) yağmur ve sağanak, Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve bugün (Pazar) sabah saatlerinde Göller yöresi ve bölgenin yükseklerinde hafif buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 16°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 10°C, 13°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklenin yağışların, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HATAY 9°C, 13°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve bugün (Pazar) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 0°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve bugün (Pazar) sabah saatlerinde Çankırı ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve bugün (Pazar) sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA -2°C, 0°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren il genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve bugün (Pazar) sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI -1°C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve bugün (Pazar) sabah saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR -1°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve bugün (Pazar) sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 2°C, 3°C

Çok bulutlu, güneydoğu ilçeleri ile bugün (Pazar) il geneli aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve bugün (Pazar) sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa), Sinop çevrelerinde bu akşam ve gece saatlerinde güneydoğu yönünden kuvvetlice (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU -3°C, -1°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

DÜZCE 0°C, 2°C

Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı

KASTAMONU -3°C, 0°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli karla karışık yağmur, il merkezi yoğun kar yağışlı

ZONGULDAK 2°C, 3°C

Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı