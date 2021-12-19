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İstanbul'da kar seferberliği! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

#İstanbul#Kar Yağışı#Hava Durumu

İstanbul'da Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kar seferberliği başladı. 290 bin ton tuz depolarda tutulurken belirli bölgelerde kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekletiliyor.

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Havaların soğumasıyla birlikte İstanbul'un bazı noktalarında hava sıcaklıkları 4 derecenin altına kadar düştü. Hafta içinde bazı kesimlere kar yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de kar yağışı uyarıları ardı ardına geldi.

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul'da kar yağışının Pazartesi gününden itibaren etkili olması bekleniyor. Hal böyle olunca da kar seferberliği başladı.

İstanbulda kar seferberliği 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anda deposunda bulunan 190 bin ton tuz ve bin 582 araçla karın olumsuz etkilerine müdahale etmek için hazırlanıyor. Cebeci'de bulunan tuz deposunda hazırlıklar giderek hız kazanıyor. Cebeci tuz deposunda kristalize olmuş tuzlar, elek diye tabir edilen makinelerden geçirilerek tekrar kullanıma hazır hale getiriliyor. Buradan da kepçe yardımı ile kamyonlara yüklenerek, İstanbul'un çeşitli bölgelerine gönderiliyor.

Önümüzdeki günlerde 100 bin ton tuzun daha depolara ilave edilmesi bekleniyor. İBB ve İSFALT'a bağlı ekipler AKOM'dan gelecek olumsuz bir bildirime karşı belirli noktalarda araçları ve tuz stoklarıyla hazır bekliyor.

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İstanbulda kar seferberliği 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

“KRİZ ANINDA MÜDAHALE İÇİN ARAÇLARIMIZ HAZIR BEKLİYOR"

İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü Murat Er, “Kışa hazırlıklarımızı toplamda 7 bin 421 personel ile 1582 tane araçla hazırlığımızı tamamladık. Bu çalışma gelen hava raporlarına göre kar yağma riskinde yapılıyor. Kar yağmazsa tekrardan bu alana boşaltıp tekrar elekten geçiriyoruz. 465 tane bekleme noktamız var. Kriz anında bu noktalarda araçlarımız hazır bekliyor. Arka tarafımızdaki kamyonlarımızın içinde kar küreme araçları var, tuz serpme aparatı olanlar var. Buradan tuzları bekleme noktalarında AKOM'dan gelen talimat doğrultusunda sorunlu güzergahlarda tuzlama ve kar küreme yapacaklar. Şehir merkezlerindeki yol kenarlarına kar kutusu içinde 1'er ton tuz koyduk. Kırsal bölgelere çuval şeklinde koyduk. Gelecek olan 100 bin ton tuzla birlikte 300 bin tona yakın tuzumuz var. En şiddetli karda kışta İstanbul'da 150 bin ton tuz kullanılmıştır. Şu an 190 bin ton tuzumuz var gelen 100 bin ton ile 290 bin ton tuzla bu kışı karşılamaya çalışacağız. Tuzun son kullanma tarihi yoktur. Alıp burada işlemlerden geçirerek tekrar kullanabiliyoruz" dedi.

İstanbulda kar seferberliği 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

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“EKİPLER 7/24 RİNG HALİNDELER"

İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, “İSFALT olarak Yol Bakım Daire Başkanlığı ile biz çözüm ortağıyız. Biz de kendi ekipmanlarımız ile kendi araçlarımızla çalışıyoruz. Toplam personel içerisinde bin 765 personel İSFALT'a ait 543 araç da yine İSFALT'a ait. Zaman zaman araçlar arıza yapabiliyor. Bizim gezici bakım servis ekiplerimiz var. Bu ekipler 7/24 sürekli ring halindeler ve araçların arızalarını gideriyorlar" diye konuştu.

İstanbulda kar seferberliği 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

 

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#İstanbul#Kar Yağışı#Hava Durumu

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