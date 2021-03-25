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Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Esma MURAT - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 25.03.2021 - 09:51 | Son Güncelleme:

İstanbul'da kar nedeniyle trafik yoğunluğu

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İstanbul'da kar nedeniyle trafik yoğunluğu

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle trafikte bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı yeniden etkili oldu. Kar nedeniyle bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakasına geçişlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Eyüpsultan'da da trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.30 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 60'lara kadar çıktı.

İstanbulda kar nedeniyle trafik yoğunluğu

 

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