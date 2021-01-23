İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Meteoroloji perşembe gününü işaret etmişti... Bünyamin Sürmeli'den açıklama

İşte CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli'nin İstanbul'daki kar ihtimaline ilişkin açıklamaları;

Pazartesi ve salı günü yağışlar bekleniyor. İzmir, Muğla'nın güney ilçeleri, Kütahya, Uşak, Marmara'nın güneyi ve tamamı sıkı bir sağanak içinde olacak.

"İSTANBUL'DA KAR İHTİMALİ YÜZDE 30-35 CİVARINDA"

Yağışı bu kadar kuvvetlendiren sıcaklığın hızlıca düşüyor olması... Salıyı çarşambaya bağlayan gece Trakya'da, Marmara'nın güneyinde, İç Anadolu'da ve Batı Karadeniz'de kar bekliyoruz. İstanbul'da bu sistemin içinde... Bu kar ihtimali yüzde 30-35'ler civarında. Yüzde 70 olmama ihtimali var. Perşembeden sonra hem yağış bitiyor hem soğuk gidiyor.

ŞUBAT AYINDA YAĞIŞLAR NASIL OLACAK?

Şubat ayında sert kuraklıktan çıkacağız gibi görünüyor. Bu bizim için çok çok iyi haber. Ama şubat ayı da muhtemelen ortalamanın üzerinde sıcak bir ay olarak geçecek. Şubat'ta kar yakalayabilir miyiz? Yüksek bir ihtimal olarak henüz durmuyor ama bir sistem yakalarsak olabilir.