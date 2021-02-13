Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; Ãœlkemiz genelinin parÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Marmara, BatÄ± Karadeniz, Orta ve DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile Ä°zmir, Manisa, KÃ¼tahya, Osmaniye, KahramanmaraÅŸ, EskiÅŸehir, Artvin, Bayburt, Erzurum, Tunceli, BingÃ¶l, ElazÄ±ÄŸ ve Ardahan Ã§evreleri Adana'nÄ±n doÄŸu, Hatay'Ä±n kÄ±yÄ± kesimlerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. KÄ±yÄ±larda yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur, iÃ§ kesimlerde kar ÅŸeklinde olmasÄ± beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Marmara BÃ¶lgesi'nde yarÄ±n (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoÄŸun kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. DoÄŸu kesimlerde buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor. DoÄŸu Karadenizâ€™in iÃ§ kesimleri ile DoÄŸu Anadoluâ€™nun gÃ¼neydoÄŸusunda Ã§Ä±ÄŸ oluÅŸma tehlikesi bulunmaktadÄ±r.

Â

YOÄžUN KAR YAÄžIÅžI UYARISI

Marmara BÃ¶lgesi'nde akÅŸam saatlerinde baÅŸlayacak olan yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n pazar gece saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoÄŸun kar (kÄ±yÄ±larda 5 ila 15 cm, iÃ§ kesimlerde 15-20, yÃ¼ksek kesimlerde 20-30 cm) ÅŸeklinde olacaÄŸÄ± tahmin edildiÄŸinden kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n meydana getireceÄŸi buzlanma ve don olayÄ± ile ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r.

Ã‡IÄž UYARISI

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n mevsim normallerinin 6 ila 12 derece Ã¼zerinde seyredeceÄŸi tahmin edildiÄŸinden, DoÄŸu Karadenizâ€™in iÃ§ kesimleri ile DoÄŸu Anadoluâ€™nun gÃ¼neydoÄŸusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskÄ±nÄ± ve dik yamaÃ§larda Ã§Ä±ÄŸ oluÅŸma riski bulunduÄŸundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r.

BÃ–LGELERÄ°MÄ°ZDE HAVA



MARMARA



ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, akÅŸam saatlerinde batÄ±sÄ± ile zamanla bÃ¶lge genelinin karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yarÄ±n (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoÄŸun kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

EDÄ°RNE Â°C, 2Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, akÅŸam saatlerinden itibaren karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yarÄ±n (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoÄŸun kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

Ä°STANBUL Â°C, 3Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KIRKLARELÄ° Â°C, 1Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KOCAELÄ° Â°C, 7Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

EGE



ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (Pazar) gece saatlerinden itibaren Ä°zmir ve Manisa Ã§evrelerinin yaÄŸmurlu KÃ¼tahya Ã§evrelerinin karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

A.KARAHÄ°SAR Â°C, 9Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

DENÄ°ZLÄ° Â°C, 16Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

Ä°ZMÄ°R Â°C, 14Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (Pazar) gece saatlerinden itibaren yaÄŸmurlu

MANÄ°SA Â°C, 15Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (Pazar) gece saatlerinden itibaren yaÄŸmurlu

AKDENÄ°Z



ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu, Osmaniye ve KahramanmaraÅŸ Ã§evreleri ile Adana'nÄ±n doÄŸu, Hatay'Ä±n kÄ±yÄ± kesimlerinin yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ADANA Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bu sabah saatlerinde doÄŸu kesimleri saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ANTALYA Â°C, 18Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

HATAY Â°C, 18Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, kÄ±yÄ±larÄ± aralÄ±klÄ± saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ISPARTA Â°C, 10Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

Ä°Ã‡ ANADOLU



ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (Pazar) gece saatlerinden itibaren EskiÅŸehir Ã§evrelerinin kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ANKARA Â°C, 5Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

Ã‡ANKIRI Â°C, 6Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 6Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KONYA Â°C, 10Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

BATI KARADENÄ°Z



ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (Pazar) gece saatlerinde bÃ¶lge genelinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n kÄ±yÄ±larda yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur, iÃ§ kesimlerinde kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor.

BOLU Â°C, 2Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DÃœZCE Â°C, 5Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (Pazar) gece saatlerinden itibaren yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu

KASTAMONU Â°C, 2Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ZONGULDAK Â°C, 4Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, yarÄ±n (Pazar) gece saatlerinden itibaren yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z



ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, kÄ±yÄ±larÄ± ile Bayburt ve Artvin Ã§evrelerinin yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n kÄ±yÄ±larda yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur, iÃ§ kesimlerinde kar ÅŸeklinde olmasÄ± bekleniyor. DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinin yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ bulunan dik yamaÃ§larda Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi bulunmaktadÄ±r.

AMASYA Â°C, 10Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

RÄ°ZE Â°C, 8Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu

SAMSUN Â°C, 7Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu

TRABZON Â°C, 9Â°C

Ã‡ok bulutlu, aralÄ±klÄ± yaÄŸmurlu

DOÄžU ANADOLU



ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, Erzurum, Ardahan, BingÃ¶l, ElazÄ±ÄŸ ve Tunceli Ã§evrelerinin karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. BÃ¶lgenin kuzey ve doÄŸusunda buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor. BÃ¶lgenin gÃ¼neydoÄŸusunda yÃ¼ksek kar Ã¶rtÃ¼sÃ¼ bulunan dik yamaÃ§larda Ã§Ä±ÄŸ tehlikesi bulunmaktadÄ±r.

ERZÄ°NCAN Â°C, 11Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

ERZURUM Â°C, 5Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, bu sabah ve yarÄ±n (Pazar) gece saatlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KARS Â°C, 5Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

VAN Â°C, 7Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU



ParÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

DÄ°YARBAKIR Â°C, 15Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

GAZÄ°ANTEP Â°C, 16Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu

SÄ°Ä°RT Â°C, 15Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

ÅžANLIURFA Â°C, 18Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu