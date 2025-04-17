İstanbul'da kar maskeli kişiler polis aracına ateş açtı

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Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolu Ekinoba mevkisinde 2 polis memuru, 2 motosiklette seyahat eden 4 kişinin durumundan şüphelendi.

Sivil plakalı araçla yanlarına yaklaşıldığını fark eden motosikletteki kar maskeli şüphelilerce polislerin aracına silahla ateş açıldı. Şüphelilerden 2'si motosikletle, 2'si ise yaya olarak kaçarken, araçta hasar meydana geldi.

Yakalanmaları için çalışma başlatılan şüphelilerin kullandığı motosikletlerden birinin çalıntı olduğu belirlendi.