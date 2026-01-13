İstanbul’da kar manzaraları

Haberin Devamı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü birçok kentin yanı sıra İstanbul için de kar uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı dün kentin kuzey ve batı bölgeleri ile yüksek kesimlerde başladı. Gece saatlerinde Silivri ve Çatalca’da başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde kentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek yerlerinde etkisini gösterdi. Gün içinde aralıklı devam eden kar yağışı, bazı noktalarda şiddetini artırırken bazı yerlerde hafif şekilde sürdü.

BEYAZA BÜRÜNDÜ

Avrupa Yakası’nda Büyükçekmece, Bağcılar, Küçükçekmece, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü ve Arnavutköy’de yağış aralıklarla devam ederken, Bahçelievler ve Bakırköy’de ise sulu kar yağışı görüldü. Taksim Meydanı’nda da kar yağışı etkili oldu. Anadolu Yakası’nda ise Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışı devam etti. Üsküdar’daki Çamlıca Tepesi ile Pendik Aydos Ormanı başta olmak üzere yüksek kesimlerdeki ormanlık alanlarda kar etkili oldu. Kar yağışının olduğu bölgelerde park halindeki araçlar ile evlerin çatıları, yol kenarları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Bazı ilçelerde ise yağmur ve karla karışık yağmur etkili oldu.

Haberin Devamı

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Kentte eğitim ve öğretime dün için verilen ara nedeniyle haftanın ilk iş günlerine göre trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyesinde kaldı. Belediye ve Karayolları ekipleri, kar yağışına yönelik otoyollar, ana arterler, işlek caddeler ve kavşaklarda tedbir aldı. Çocuklar ve aileleri ise Çamlıca Tepesi’nde kartopu oynayıp karın tadını çıkardı. Kimileri kardan adam yaparken kimileri de kızakla kaydı. Gezmek için Çamlıca’ya gelenler ise bol bol fotoğraf çekti.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

- KAR yağışı Trakya’dan doğuya kadar yurdun büyük bölümünde etkili oldu. Doğu Anadolu’da yüzlerce köy yolu kapanırken Meteoroloji’den yapılan açıklamada, kar yağışının bugün de devam etmesinin beklendiği belirtildi, buzlanma, don ve çığ riski uyarısı yapıldı. Gece ve sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu vurgulandı.

Haberin Devamı

TÜRKİYE KAR ALTINDA

TEKİRDAĞ ELAZIĞ - Elazığ’da karda mahsur kalan araçlar iş makineleri tarafından kurtarıldı.



ZONGULDAK - Zonguldak’ta dün sabah kısa süreli kar yağışı ardından sağanak etkili oldu. Zonguldak-İstanbul yönünde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Şehirlerarası yollarda sürücüler güçlük çekti. Üzerine istinat duvarı yıkılan 2 ev tahliye edildi.

Haberin Devamı

Kocaeli’de yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Samanlı Dağları’nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı ve Kartepe Kayak Merkezi’ne gelen tatilciler, şambrellerle kayıp karın keyfini çıkardı.

SOĞUK HAVA YARIN GİDİYOR

- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın çarşamba günü ülkeyi terk edeceğini belirtti.

Çarşambadan itibaren yurdun kuzey bölgelerinde aralıklarla yağış görüleceğini aktaran Çelik, batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların yavaş yavaş yükselerek mevsim normallerine çıkacağını söyledi.

Çelik “Üç büyükşehirde sıcaklıklar çarşambadan itibaren kademeli olarak artacak. İstanbul’da en yüksek sıcaklık bugün 4 dereceyken, çarşamba günü 10, perşembe günü 12 derece olacak. Ankara’da en yüksek sıcaklık bugün ve yarın 1 dereceyken, perşembe günü 5 dereceye kadar yükseliyor. İzmir’de ise sıcaklıklar bugün 9, çarşamba 14, perşembe günü 17 derece olacak” dedi.