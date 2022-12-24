İstanbul'da kar hazırlıkları: Yol kenarlarına tuz kutuları konuldu

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Geçtiğimiz yıla göre İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normali ve üzerinde seyrediyor. Bu haftaysa havalar geçtiğimiz haftalara göre soğudu kar için de İstanbul'da önlemler alınmaya başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığından AFAD'da kışa hazırlık toplantısı yapıldı. İBB tarafından belirli bölgelere karla mücadele için tuz kutuları konuldu ama İstanbul'da bir süre daha kar beklenmiyor. Aralık ayının başındaysa ticari araçlara zorunlu kar lastiği uygulaması başlamıştı.

"KAR YAĞACAK KADAR BİR SOĞUMA BEKLEMİYORUZ"



Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit "7 günlük bir tahmin yapabiliriz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin civarında bazen de üzerinde seyredecek. 12-13 derece civarında hava sıcaklığı bekliyoruz. Sabah saatlerinde sis ve pus olabilir ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalı. 3 gün sonrasında yurdumuzun kuzey kesimlerinden başlayarak yeni bir yağışlı hava etkisine giriyoruz. Pazar günü İstanbul'da yağmur şeklinde bir yağış var. Pazartesi ve salı günü yine İstanbul'da yağış yok" dedi.

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