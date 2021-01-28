İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale, Balıkesir, Erzurum, Iğdır, Gaziantep, Kilis ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde azalacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir ve Çanakkale çevrelerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, Anadolu yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

EGE



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

MANİSA °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesiminde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğusunun yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU



Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ



Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C

Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU



Çok bulutlu, güney ve batı kesimleri ile Erzurum ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 0°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KARS °C, -3°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Çok bulutlu