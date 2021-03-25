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Gündem
Hasan YILDIRIM - Özgür EREN/İSTANBUL DHA-
Haber Giriş: 25.03.2021 - 08:45 | Son Güncelleme:

İstanbul'da kar bir anda bastırdı, araçlar yolda kaldı!

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Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya devam etti. Kağıthane'de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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  • İstanbulda kar bir anda bastırdı, araçlar yolda kaldı
  • İstanbulda kar bir anda bastırdı, araçlar yolda kaldı
  • İstanbulda kar bir anda bastırdı, araçlar yolda kaldı
  • İstanbulda kar bir anda bastırdı, araçlar yolda kaldı
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İstanbullular güne kar yağışıyla uyandı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından bir anda bastıran kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. İşlerine gitmek isteyen vatandaşlar otomobillerini yola çıkarmak için uzun süre çaba harcadı. Araçlar patinaj yaparak güçlükle ilerledi.

ARA SOKAKLARDA YOLLARDA KALDILAR

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah işe gitmek için dışarı çıkanlar araçlarını temizledikten sonra yola çıktı. Kağıthane ara sokaklarda birçok kişi yolda kaldı.

İstanbulda kar bir anda bastırdı, araçlar yolda kaldı

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla etkili olan kar, sabah saatlerinde Kağıthane ve Eyüpsultan civarında bastırdı. Kar nedeniyle bir çok araç ilerlemekte zorlandı. Bağlantı yollarında kalan araçlar nedeniyle trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.

İstanbulda kar bir anda bastırdı, araçlar yolda kaldı

İstanbulun yüksek kesimlerinde kar yağışı Trafik yoğunluğu artıyor
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı! Trafik yoğunluğu artıyor

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