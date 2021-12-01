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İstanbul'da kaportacılarda lodos yoğunluğu

#İSTANBUL#Fırtına#Lodos
İstanbulda kaportacılarda lodos yoğunluğu

İSTANBUL'da lodosta hasar gören araçlar sanayi sitelerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Kaporta ustaları araçların zararının 5 bin lira ile 35 bin lira arasında olduğunu söyledi.

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Şiddetli fırtına nedeniyle yüzlerce binanın çatısı uçtu, konutlar ve iş yerleri zarar gördü. Ağaçlar ve trafik ışıkları devrildi, tabelalar ve tehlike arz eden parçalar uçtu. Sadece İstanbul'da fırtınanın yol açtığı 500'ün üzerinde çatı uçması olayı meydana geldi. Fırtınanın etkilediği illerde ise yüzlerce araç hasar gördü. Hasar gören araç sahipleri sanayi sitelerinin yolunu tuttu. Bağcılar'da kaportacılarda yoğunluk oluştu. Kaporta ustaları araçların zararının 5 bin lira ile 35 bin lira arasında olduğunu söyledi.

"FIRTINA ŞİDDETLİ OLUNCA YOĞUNLUĞUMUZ DAHA FAZLA OLDU"

Kaporta ustası Mürsel Bakır, "Fırtınadan dolayı araçlarda bayağı hasar oldu. Araçların genelde kaporta, cam, tavan bölgelerinde hasarlar oluştu. Fırtına olunca genel olarak bayağı bir yoğunluğumuz oluyor. Zaten genelde fırtına yoğunluğumuz var. Fırtına bu sene bayağı şiddetli olduğu için yoğunluk daha fazla oldu. Ondan dolayı maddi hasarlar meydana geldi. Araçlardaki hasarların ücreti minimum 5 bin liradan başlıyor 10-15 bin liraya kadar çıkıyor. Üstüne cam işçiliği olduğu zaman fiyatlar biraz daha artıyor. Fiyatlar 25 bin liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

"BAZI ARAÇLAR 30 BİN LİRA KADAR ZARARA UĞRADI"

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Kaporta ustası Ali Demirsoylar ise "Birkaç tane müşterimizin arabasına park halindeyken çatıdan kopan parçalar arabalarına zarar verdi. Müşterimizin iki aracı da zarar görmüş ancak yer sıkıntısı olduğu için çok araç alamıyoruz. Bir aracını alabildik şimdi ona bakıyoruz. Zarar gören araçların markasına modeline göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. Zarar gören araçların bedeli ortalama 10 bin lira oluyor. Bazı araçlar 30 bin lira kadar zarara da uğradı" diye konuştu.

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#İSTANBUL#Fırtına#Lodos

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