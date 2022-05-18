İstanbul’da kapkaç şoku! Fotoğraf gösterirken telefonunu çaldılar

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Beyoğlu Galata’da geçtiğimiz aylarda meydana gelen kapkaç olayının görüntüleri ortaya çıktı. Saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, sokakta yabancı uyruklu Rajab Hamo, arkadaşı Moaz Kharrat ile gezmeye çıktı. Bir süre sonra gençler, Galata Kulesi’nin yakınlarından Karaköy istikametine doğru evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada üç hırsız, gençlerin peşine takılarak takibe başladı.

ARKADAŞINA FOTOĞRAF GÖSTERİRKEN, TELEFONU ÇALINDI

Sokak içerisinde Rajab Hamo, arkadaşıyla arasında geçen sohbet nedeniyle telefondan bir fotoğraf göstermek istedi. Bu sırada arkadan gelen kapkaççılardan bir tanesi, Hamo’nun elinde bulunan telefonu ve cüzdanını alarak kaçmaya başladı.

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Ara sokaklara giren kapkaççılar gözden kaybolurken, neye uğradığını şaşıran gençler, bölgede bulunan çarşı ve mahalle bekçilerinin yanına giderek yardım istedi.

POLİS KAPKAÇÇILARI YAKALADI

Kapkaç mağduru gençlerin verdiği bilgiler üzerine harekete geçen çarşı ve mahalle bekçileri, durumu polis merkezine bildirerek, sokaklarda kapkaççıları aramaya başladı.

Kapkaç mağduru genç arkadaşıyla birlikte polis merkezine giderek yaşanan olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Olay yerinde ve yakın çevrelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kapkaççıları yakalayarak gözaltına aldı.

KAPKAÇ ANLARI KAMERADA

Beyoğlu’nda yaşanan kapkaç anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gençlerin yürüdüğü sırada telefona baktıkları sırada kapkaççıların telefonu çaldığı görülüyor.