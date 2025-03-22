İstanbul’da kapalı yollar

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Saat 14.00’e kadar kapalı yollar:
◊ Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
◊ Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
◊ 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
◊ Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
◊ Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
◊ Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
◊ Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar
◊ Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar
◊ Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
◊ Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar
◊ Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar
◊ Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.
Alternatif yollar ise “10.Yıl Caddesi,
Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve E-5 D100 Karayolu”.