×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da kapalı yollar

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Valiliği#15 Temmuz Şehitler Caddesi#Atatürk Bulvarı
İstanbul’da kapalı yollar
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 07:00

İstanbul Valiliği 23 Mart’a kadar alınan tedbirlere ek olarak bugün kapatılacak yolları açıkladı.

Haberin Devamı

Saat 14.00’e kadar kapalı yollar:

◊ Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

◊ Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

◊ Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

◊ Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

◊ Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar

◊ Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar

◊  Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

◊ Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

◊ Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar

◊ Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

Alternatif yollar ise  “10.Yıl Caddesi,

Haberin Devamı

 Namık Kemal Caddesi,  Sahil Kennedy Caddesi ve  E-5 D100 Karayolu”.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Valiliği#15 Temmuz Şehitler Caddesi#Atatürk Bulvarı

BAKMADAN GEÇME!