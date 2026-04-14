×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da kantinde zehirlenme iddiasıyla 26 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 19:46

 ATAŞEHİR'de bir ortaokulda iddiaya göre okul kantininden tavuk döner yiyen 26 öğrenci zehirlendi. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan öğrenciler, okula gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

Olay, saat 13.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Oruçlu Sokak'ta bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, okuldaki öğrenim gören öğrencilerden bazıları kantinde satılan tavuk dönerden yedi. Bunun üzerine 26 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle rahatsızlandı. İhbar üzerine okula, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

26 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay nedeniyle okul tatil edilirken, sağlık ekipleri tarafından zehirlendikleri belirlenen 26 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Haberin Devamı

Konuya ilişkin okulda Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

 

