İstanbul'da kanlı pusu! 3 kişiyi katletti... Sancaktepe'deki dehşet kamerada

Haberin Devamı

Olay, dün akşam 00.15 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi, Yeliz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Edip Güçin, Mahir Güçin'in kızıyla evlendi. Mahir Güçin kızının kaçırılarak evlendirildiğini öne sürdü. İki aile arasında oluşan husumet nedeniyle Esenyurt'ta yaşayan Edip Güçin, bir araçla Taner Güçin, Adıgüzel Kılıçkan ve Adem Kaya'yla birlikte Mahir Güçin'in Sancaktepe'deki evine konuşmaya geldi. O sırada evinin önünde bekleyen Mahir Güçin, araçtakilere ateş etti.

ARAÇTAKİLERE KURŞUN YAĞDIRDI

Bu sırada aracı kullanan sürücü yaralandı. Kaçmaya çalışan araç bir süre gittikten sonra Zencefil Sokak'ta duvara çarptı. Aracın ardından koşan Mahir Güçin, araçtakilere tekrar ateş açtı.

Haberin Devamı

Saldırıda Edip Güçin, Taner Güçin, Adıgüzel Kılıçkan kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede Edip Güçin, Taner Güçin ve Adıgüzel Kılıçkan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Adem Kaya ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Katil zanlısı Mahir Güçin

Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Mahir Güçin, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Edip Güçin, Taner Güçin ve Adıgüzel Kılıçkan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevik kuvvet ekipleri Mahir Güçin'in evinin bulunduğu sokağı trafiğe kapatarak önlem aldığı görüldü. Ekiplerin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

KAÇMAYA ÇALIŞAN KİŞİYİ DE YAKALAYIP VURDU

Öte yandan olayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde kaza yapan otomobilin yanına 2 çocuk ile birlikte gelen Mahir Güçin'in araç içerisindekilere ateş ettiği ardından kaçmaya çalışan kişiyi de koşarak yakalayıp vurduğu anlar yer alıyor.