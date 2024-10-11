İstanbul'da kan donduran olay! Önüne çıkanı bıçakladı, okula girmeye çalıştı: 1 kişinin durumu ağır

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir ilçesi Kayaşehir Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre bir şahıs Rabia Caddesi üzerinde yürüyen kişilere anlamsızca saldırarak bıçakla yaraladı. Saldırı anı vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Saldırı sonrasında ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırılırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SALDIRIDAN ÖNCE HAZIRLANMIŞ

Şahsın saldırıdan önce olay yerinde bulunan tenha bir noktada çantasından bıçağı ve bir bez parçası alarak hazırlık yaptı. Hazırlık yaptıktan sonra rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı. Hazırlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Haberin Devamı

BİLGİSAYAR OYUNUNDAN ETKİLENMİŞ

Şahsın bilgisayar oyunlarından etkilenerek böyle bir eylem gerçekleştirdiği ve olay yerinde bulunan bir okula da girmeye çalıştığı öğrenildi. 17 yaşında olduğu öğrenilen M.G. isimli saldırgan polis ekiplerince yakalandı.

Olayda yara alan E.Ç., S.Y., H.F.E. isimli şahıslar ambulans ile hastaneye kaldırıldı yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri biten şahıs bugün adliyeye sevk edildi.

'HİÇ KİMSE BİRBİRİNİ TANIMIYOR'

Bölgedeki bir kafenin sahibi Bülent Yağlıcı, "Hala biz olayın şokundayız. Arkadaşımız hastanede. Bir anda genç, maskeli bir kişi geldi, bıçağı sapladı. Biz müdahale etmeye çalıştık, arkasından koşmaya çalıştık. Karşıda ailesinin yanında adamı bıçakladı. Sonra bir kişiyi daha bıçakladı. Geri geldik, arkadaşımızı alıp hemen hastaneye götürdük. Ne olduğunu anlayamadık, bir anda oldu. Yakalandığını duyduk, 15-16 yaşında yabancı uyruklu, madde bağımlısı bir çocuk olduğunu öğrendik. Hiç kimse birbirini tanımıyor. Tamamen rastgele oluyor" dedi. - Özgür EREN/İSTANBUL (DHA)