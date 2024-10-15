×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da kan donduran olay! Pencereden atılan 40 günlük bebek yaşamını yitirdi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Bebek#Pendik
İstanbulda kan donduran olay Pencereden atılan 40 günlük bebek yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 17:17

Pendik'te down sendromlu çocuğun, anneannesiyle misafirliğe gittiği evde 6. kattan attığı ileri sürülen bebek öldü.

Haberin Devamı

Kurtköy Mahallesi İklim Sokak'ta Huriye S, down sendromlu torunu İlayda Nur Ö. (17) ile komşuları Sultan D. ve Murat D'nin 6. kattaki evlerine misafirliğe gitti.

Aileler apartmanın teras katında mangal yaparken down sendromlu çocuk, misafirliğe gittikleri daireye indi.

İstanbulda kan donduran olay Pencereden atılan 40 günlük bebek yaşamını yitirdi

Bebeğin yattığı odaya giren İlayda Nur Ö, henüz 40 günlük olduğu belirtilen Emin Egemen D'yi pencereden attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

BEBEK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni Ali Tıp Kurumuna kaldırılırken, İlayda Nur Ö. ve Huriye S. polis merkezine götürüldü.

Haberin Devamı

İstanbulda kan donduran olay Pencereden atılan 40 günlük bebek yaşamını yitirdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Bebek#Pendik

BAKMADAN GEÇME!