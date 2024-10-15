İstanbul'da kan donduran olay! Pencereden atılan 40 günlük bebek yaşamını yitirdi

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Kurtköy Mahallesi İklim Sokak'ta Huriye S, down sendromlu torunu İlayda Nur Ö. (17) ile komşuları Sultan D. ve Murat D'nin 6. kattaki evlerine misafirliğe gitti.

Aileler apartmanın teras katında mangal yaparken down sendromlu çocuk, misafirliğe gittikleri daireye indi.

Bebeğin yattığı odaya giren İlayda Nur Ö, henüz 40 günlük olduğu belirtilen Emin Egemen D'yi pencereden attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

BEBEK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni Ali Tıp Kurumuna kaldırılırken, İlayda Nur Ö. ve Huriye S. polis merkezine götürüldü.

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